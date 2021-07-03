Украинский сахар, макароны и многое другое запретили ввозить в РФ

Правительство России запретило ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Власти расширили перечь продуктов, запрещенных к ввозу. Теперь запрет распространяется на сахар, макароны, необезжиренную какао-пасту, мюсли, кетчуп, майонез, готовые супы и бульоны, мороженое и другое.

Также прекращаются поставки ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн и менее, готовых или консервированных мясных продуктов и ракообразных.

Ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.

Ограничения на импорт товаров с Украины правительство России начало вводить в конце 2018 года, напоминает «Российская газета».

Это произошло в связи с указом президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и компаний из России.