Украинский сахар, макароны и многое другое запретили ввозить в РФ

Власти расширили перечь продуктов, запрещенных к ввозу. Теперь запрет распространяется на сахар, макароны, необезжиренную какао-пасту, мюсли, кетчуп, майонез, готовые супы и бульоны, мороженое и другое.
Также прекращаются поставки ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн и менее, готовых или консервированных мясных продуктов и ракообразных.
Ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Ограничения на импорт товаров с Украины правительство России начало вводить в конце 2018 года, напоминает «Российская газета».
Это произошло в связи с указом президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и компаний из России.