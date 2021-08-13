Улицу Взлетную отремонтируют в Барнауле к 1 сентября благодаря нацпроекту.

Работы на транспортной магистрали выполняют специалисты подрядной организации в лице ООО ПСК «Индустрия». Ремонт проводится на участке от улицы Попова до улицы Сергея Ускова. Это один из самых густонаселенных районов регионального центра.

К настоящему времени дорожники уже произвели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. На очереди — устройство выравнивающего слоя асфальтобетона, ремонт тротуаров, а также установка бортовых камней и поребриков.

Затем специалисты подрядной организации уложат верхний слой асфальта.

Согласно условиям муниципального контракта работы по ремонту участка улицы Взлетной должны быть завершены к 1 сентября текущего года.

Что касается стоимости ремонта дороги, то она определяется суммой в размере 32,5 миллиона рублей.

Одновременно с этим в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории региональной столицы ведутся работы еще на 18 объектах.

Восемь из них находятся в высокой степени готовности. Еще на трех объектах работы полностью завершены.

Помимо этого, в ближайшее время подрядные организации приступят к ремонту еще двух участков дорог. Первый — это улица Соловьиная в пригородном микрорайоне Спутник, второй — улица Ползунова на участке от проспекта Ленина до улицы Промышленной.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтно-строительные работы в Барнауле запланированы на 23 объектах общей протяженностью почти 28 километров.

Эффект от нацпроекта планируется получить очень серьезный. Так, после завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличится с 71,4% до 73,4%.

Общий объем средств, направленных на реализацию национального проекта в 2021 году с учетом выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения составит 907,2 миллиона рублей.