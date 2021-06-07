Улучшения налицо. На Бочкаревском пивоваренном заводе оценили эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда»

В качестве пилотного потока на предприятии для реализации нацпроекта был выбран процесс производства безалкогольных напитков.

Эксперты Регионального центра компетенций помогли рабочей группе завода проанализировать текущее состояние потока, выявить места, где происходят основные потери, а также разработать план по их устранению, который и был реализован в течение шести месяцев.

В результате пивзавод за полгода сократил незавершенное производство с 842 до 502 тысяч рублей (на 40,38%), снизил время протекания процесса с 39,71 до 36,46 часа (на 8,2%) и нарастил выработку на линии розлива в стеклобутылку с 713 до 789 бут/чел.час (на 10,7%).

/phrase]

Кроме того, на складе сырья был внедрен ABC-анализ. Также сократилось время переналадки линии розлива с 90 минут до 60 минут, разработан стандарт переналадки.

Руководитель проектного офиса Оксана Дегтярева обозначила достигнутые результаты и целевые ориентиры на следующие 2,5 года участия в национальном проекте.

Директор по производству Вадим Балахнин акцентировал внимание на эффективной работе экспертов регионального центра компетенций и рабочей группы, а также рассказал о влиянии достигнутых показателей производительности труда на развитие компании в условиях высокой конкуренции.

Руководство завода заинтересовано в дальнейшей реализации нацпроекта.

За результативную работу торжественно наградили самых активных участников рабочей группы грамотами и ценными подарками.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений