Крупный завод на Алтае будет выпускать уникальные продукты для хвостатых и мохнатых

Завод по производству кормов для кошек и собак «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова запустил в 2022 году — в феврале прошла опытная эксплуатация производственной линии, а в ноябре загрузка достигла 100%.
В настоящее время предприятие изготавливает восемь видов кормов для собак, три — для кошек, а вместе с премиальным сегментом, который планируется освоить, ассортимент предприятия расширится до полутора десятков.
Есть еще одно направление — лакомства для домашних животных, которые предназначены в том числе для поощрения животных во время дрессировки.
Денис Старовойтов,
исполнительный директор предприятия «Алейскзернопродукт»:
У нас есть технология производства подушечек с начинкой. С этим продуктом мы выйдем на рынок и, уверен, удивим покупателей. Лакомства более мелкого размера будут предназначены для кошек, более крупного — для собак. Внутри — жидкий наполнитель.
Расширить линейку планируется также функциональными кормами, предназначенных для лечения стареющих кошек и определенных заболеваний у собак.
Денис Старовойтов,
исполнительный директор ЗАО «Алейскзернопродукт»:
В 2023 году ожидаем прироста продаж по собственным торговым маркам на 50−60%. Мы делаем качественный корм на современном оборудовании. Оборудование такой компоновки, с такими возможностями, наверное, единственное в России.
Напомним, в 2022 году с российского рынка исчезли некоторые импортные корма для животных. Завоз продукции из недружественных стран прекратился либо сократился в разы. Таким образом, освободилась целая ниша, которую начали осваивать российские производители.
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