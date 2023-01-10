Крупный завод на Алтае будет выпускать уникальные продукты для хвостатых и мохнатых

В 2023 году завод по производству кормов для животных начнет выпускать два новых вида продукции — лакомства и функциональные корма. Об этом altapress.ru сообщил исполнительный директор «Алейскзернопродукта» Денис Старовойтов. На прошедшем в декабре награждении премии «Менеджер года» он получил спецприз в номинации «Инвестпроект года».

Завод по производству кормов для кошек и собак «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова запустил в 2022 году — в феврале прошла опытная эксплуатация производственной линии, а в ноябре загрузка достигла 100%.

В настоящее время предприятие изготавливает восемь видов кормов для собак, три — для кошек, а вместе с премиальным сегментом, который планируется освоить, ассортимент предприятия расширится до полутора десятков.

Есть еще одно направление — лакомства для домашних животных, которые предназначены в том числе для поощрения животных во время дрессировки.

Компания «Алейскзернопродукт». Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Дмитрий Лямзин.

Денис Старовойтов,

исполнительный директор предприятия «Алейскзернопродукт»:

У нас есть технология производства подушечек с начинкой. С этим продуктом мы выйдем на рынок и, уверен, удивим покупателей. Лакомства более мелкого размера будут предназначены для кошек, более крупного — для собак. Внутри — жидкий наполнитель.

Расширить линейку планируется также функциональными кормами, предназначенных для лечения стареющих кошек и определенных заболеваний у собак.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Декабрь 2022 года. Владимир Вдовин

Денис Старовойтов,

исполнительный директор ЗАО «Алейск­зернопродукт»:

В 2023 году ожидаем прироста продаж по собственным торговым маркам на 50−60%. Мы делаем качественный корм на современном оборудовании. Оборудование такой компоновки, с такими возможностями, наверное, единственное в России.

Напомним, в 2022 году с российского рынка исчезли некоторые импортные корма для животных. Завоз продукции из недружественных стран прекратился либо сократился в разы. Таким образом, освободилась целая ниша, которую начали осваивать российские производители.