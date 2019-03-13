Уникальное алтайское зверохозяйство после реконструкции в разы увеличило поголовье соболей

Племенное хозяйство «Магистральное» в Тальменском районе за два последних года в несколько раз увеличило поголовье соболя. Сейчас единственное в свое роде хозяйство содержит 6,5 тысяч самок этих пушных зверьков, сообщает краевой Центр сельхозконсультирования.

Как пояснил начальник отдела консультирования по животноводству и племенному делу Виктор Трушников, клеточный соболь (содержащийся в неволе в клетках), который разводится на Алтае — один из лучших в России и по качеству меха не уступает промысловому.

В хозяйстве очень высока сохранность молодняка — 98%. Длинна тела взрослых особей составила в среднем 48 см у самцов, 44 см — у самок.

Виктор Трушков,

начальник отдела краевого Центра сельхозконсультирования:

Разведение клеточного соболя своеобразное и очень трудоемкое. Только отечественным звероводам удается достичь высоких показателей по его воспроизводству. Довольно сложным в процессе разведения соболя является подбор родительских пар. Если в природе соболь начинает размножаться уже в годовалом возрасте, то в клетках на год-полтора позже.

Племенной зверокомплекс «Магистральный» начал масштабную реконструкцию еще в 2014 году. На предприятии автоматизировали процесс кормления и поения животных.

Для этого каждый шед (так специалисты звероводы называют навесы, в которых располагаются клетки со зверьками) оборудовали раздатчиками. Стоимость каждого была 75 тыс. евро. На тот момент их нужно больше 20 штук.