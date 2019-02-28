Управделами президента прокомментировало закупку сигарет на 19 млн рублей

Закупка проводится не на бюджетные деньги.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что торговый дом «Кремлевский», который входит в структуру управделами президента России, закупил сигареты на общую сумму в размере 19 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

«Все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России», — цитирует ТАСС пресс-секретаря управляющего делами президента Елена Крылова.

В общей сложности ТД «Кремлевский» закупил более 360 тыс. единиц товара. При этом в документах не уточняется, что имеется в виду под единицей — одна сигарета или одна пачка. Средняя цена, согласно контракту, составляет порядка 52 руб. за штуку товара. Минимальная розничная цена за одну пачку сигарет предприятия КТФ находится в диапазоне 69−72 рублей.

Торговый дом «Кремлевский» занимается закупкой продуктов питания для организаций, подведомственных управлению делами президента РФ. В его функции входит обеспечение питания во время протокольных мероприятий и официальных приемов.