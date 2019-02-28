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Экономика

Управделами президента прокомментировало закупку сигарет на 19 млн рублей

Управделами президента назвало закупку торговым домом «Кремлевский» сигарет на 19 млн рублей ведением «обычной коммерческой деятельности», пишет ТАСС.

Сигареты.
Сигареты.
altapress.ru

Закупка проводится не на бюджетные деньги.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что торговый дом «Кремлевский», который входит в структуру управделами президента России, закупил сигареты на общую сумму в размере 19 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

«Все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России», — цитирует ТАСС пресс-секретаря управляющего делами президента Елена Крылова.

В общей сложности ТД «Кремлевский» закупил более 360 тыс. единиц товара. При этом в документах не уточняется, что имеется в виду под единицей — одна сигарета или одна пачка. Средняя цена, согласно контракту, составляет порядка 52 руб. за штуку товара. Минимальная розничная цена за одну пачку сигарет предприятия КТФ находится в диапазоне 69−72 рублей.

Торговый дом «Кремлевский» занимается закупкой продуктов питания для организаций, подведомственных управлению делами президента РФ. В его функции входит обеспечение питания во время протокольных мероприятий и официальных приемов.

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