УФНС по Алтайскому краю предостерегает о получении недостоверной информации по имущественным налогам

В связи с тем, что в социальных сетях и мессенджерах набирает обороты рассылка, призывающая собственников успеть написать заявление на вычет по налогу на имущество, налогу на землю до 1 ноября 2018 года, Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю разъясняет, что в Алтайском крае расчет налога на имущество производится исходя из инвентаризационной стоимости имущества .

Вычеты, предусмотренные статьей 403 НК РФ, при начислении налога на имущество физлиц (20 кв.м. на квартиру, 50 кв. м. на дом), применяются в регионах, где базой для исчисления налога является кадастровая стоимость объектов.

Что касается налога на землю, следует учитывать, что с 2017 года пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан (полный перечень указан в п. 5 статьи 391 НК РФ) получили право на вычет при расчете земельного налога. В этом случае сумма налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли.

Для этого в любую налоговую инспекцию до 1 ноября года нужно направить уведомление с указанием кадастрового номера того участка, по которому при расчете налога следует вычитать «6 соток» Например, для получения вычета по выбранному участку по налогу на землю за 2018 год подать уведомление нужно до 01.11.2018. Позднее изменить свое решение налогоплательщик уже не может. Если же налоговая инспекция не получат никаких сообщений в указанный срок от налогоплательщика, вычет будет применен к одному земельному участку, сумма налога по которому будет самой большой.

К налогоплательщикам, ранее пользовавшимся льготами по имущественным налогам, вычет по земельному налогу будет применен автоматически. Тем же, кто в 2018 году впервые получил такое право (например, стал пенсионером), необходимо подать в налоговую инспекцию заявление о предоставлении льготы.

Направить уведомление по выбранному объекту по земельному налогу можно несколькими способами: через сервис «Обратиться в ФНС» www.nalog.ru, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», лично подать заявление в налоговую инспекцию.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов не позднее 3 декабря 2018 года.