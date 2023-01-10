Управляющим Алтайским отделением Сбера назначен Иван Шешиков

И. А. Шешиков. Фото предоставлено Сбербанком.

Карьера Ивана Шешикова началась в Сбере в 2007 году с должности экономиста отдела инвестиционного кредитования. С 2019-го и по настоящее время он занимал позицию заместителя управляющего по корпоративному блоку Алтайского отделения.

Под его руководством команда блока демонстрировала стабильно высокие результаты, в том числе занимала лидирующие позиции в Сбере по приросту операционного дохода и портфеля работающих активов, а также становилась одной из лучших по числу продаж в сегментах крупного, среднего и малого бизнеса Сибирского банка. За высокие показатели в работе Иван Шешиков отмечен Почётной грамотой Сбера.

Имеет два высших образования: окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Прикладная информатика» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция».

Женат, воспитывает троих детей.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: