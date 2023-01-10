10 января
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Экономика

Управляющим Алтайским отделением Сбера назначен Иван Шешиков

Сибирский банк Сбербанка сообщает о кадровых изменениях — на должность управляющего Алтайским отделением назначен Иван Шешиков.

И. А. Шешиков.
И. А. Шешиков.
Фото предоставлено Сбербанком.

Карьера Ивана Шешикова началась в Сбере в 2007 году с должности экономиста отдела инвестиционного кредитования. С 2019-го и по настоящее время он занимал позицию заместителя управляющего по корпоративному блоку Алтайского отделения.

Под его руководством команда блока демонстрировала стабильно высокие результаты, в том числе занимала лидирующие позиции в Сбере по приросту операционного дохода и портфеля работающих активов, а также становилась одной из лучших по числу продаж в сегментах крупного, среднего и малого бизнеса Сибирского банка. За высокие показатели в работе Иван Шешиков отмечен Почётной грамотой Сбера.

Имеет два высших образования: окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Прикладная информатика» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция».

Женат, воспитывает троих детей.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— За время работы Иван Шешиков проявил себя как грамотный специалист и руководитель, справляясь с вызовами, которые возникали на его профессиональном пути. Уверен, что в качестве управляющего он сможет решить еще более сложные задачи, преумножит достижения отделения, реализует новые инициативы и проекты.

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