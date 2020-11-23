Портфель растет, просрочка снижается. Управляющий барнаульским отделением Банка России об испытании коронавирусом и финансовых прогнозах

«Смягчение приносит результаты»
— Татьяна Михайловна, Банк России на заседании совета директоров 23 октября 2020 года сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Что за этим последует и будет ли ставка снижаться дальше?
— В базовом прогнозе Банка России предусмотрена возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение сохранить ее на прежнем уровне. Эпидемиологическая обстановка ухудшилась, ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой.
Вместе с тем отмечу, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России, происходившее в течение года, уже приносит результаты. Снижение ключевой ставки постепенно повышает доступность кредитов.
Эффект наблюдается, конечно, не сразу: он растянут по времени и будет поддерживать экономику как в этом, так и в следующем году. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9−4,2% в 2020 году, 3,5−4% - в 2021 году и далее останется вблизи 4%.
«Самоизоляция ускорила инфляцию»
— Как ситуация, связанная с COVID-19 и смягчением ограничений, отразилась на инфляции в Алтайском крае?
— Пандемия повлияла и на экономику, и на инфляцию, ведь это тоже экономическое явление. Введенный в апреле режим самоизоляции ускорил годовую инфляцию в регионе из-за временного увеличения спроса на продукты длительного хранения и товары первой необходимости.
Повлияло и ослабление рубля. Кроме того, из-за ограничительных мер изменились цепочки импортных поставок. Однако рост цен на услуги замедлился. Большинство организаций сферы услуг приостановили работу. Люди ушли на самоизоляцию, а спрос на те услуги, которые продолжали оказывать, снизился.
В октябре годовая инфляция в крае составила 3,9%.
Основное влияние на ценовую динамику оказали ослабление рубля, связанное с ним увеличение издержек производителей продуктов питания и товаров, рост спроса из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, а также снижение по сравнению с прошлым годом урожая отдельных видов сельхозкультур.
Вместе с тем сдерживала инфляцию ценовая политика авиакомпаний, баз отдыха и пансионатов, направленная на снижение цен. Таким образом, компании пытались вернуть клиентов.
«У многих снизилась выручка»
— Банки и их клиенты успешно прошли испытание коронавирусом?
— Сейчас говорить об этом еще рано. Большую роль играют меры поддержки правительства России и Банка России. Часть мер уже завершились, часть продолжают работать.
Благодаря своевременным регуляторным послаблениям со стороны Банка России в этот период банки продолжают кредитовать экономику региона и его жителей, помогают заемщикам, попавшим в сложную ситуацию с платежами.
В результате на банковском рынке региона не произошло снижения показателей. За девять месяцев этого года бизнес получил более 143 млрд рублей кредитов. Это на 19% больше, чем год назад. Половину этих кредитов получили малые и средние предприятия.
Граждане за этот же период заняли у банков меньшую сумму — 137 млрд рублей, что на 11% выше, чем год назад.
— На ваш взгляд, насколько востребованными и эффективными оказались меры поддержки предпринимателей в условиях пандемии?
— Сначала были предложены кредитные каникулы и программы реструктуризации, затем — льготные кредиты для бизнеса. Несколько тысяч предприятий нашего региона ими воспользовались.
Начиная с июля наиболее активно бизнес пользовался льготными кредитами на поддержку занятости и восстановление деятельности. Программы государственной кредитной поддержки помогли многим сохранить свой бизнес и коллективы.
— Не испытывают ли предприниматели проблемы с оплатой кредитов? Насколько велика просрочка у крупного, малого и среднего бизнеса?
— Востребованность мер поддержки, в том числе кредитных каникул, льготных кредитов, подтвердила, что часть бизнеса в период пандемии испытывает сложности с обслуживанием своих обязательств. Это естественно, ведь у многих снизилась выручка. В банковскую статистику просрочки попадают займы с нарушением срока погашения более 90 дней.
Поэтому полную картину по динамике просрочки мы увидим позже. На 1 октября 2020 года доля просрочки в портфеле МСП — менее 13%, что ниже, чем в 2019 году.
У крупных корпоративных клиентов просрочка более значительна, но она менее показательна, поскольку большая её часть сформировалась еще до пандемии и связана с банкротством крупного алтайского агрохолдинга.
«Портфель растет, а просрочка снижается»
— Будет ли продолжаться снижение ставок по ипотеке?
— В этом году исторический минимум по ипотечным ставкам обновлялся несколько раз. В нашем регионе ставка по ипотеке в среднем в сентябре составила 7,4% годовых. С начала этого года до августа она снижалась, в сентябре незначительно выросла.
Как она будет вести себя дальше, зависит от многих факторов: продолжительности льготных госпрограмм, решений Банка России по ключевой ставке, динамики инфляции, кредитной политики банков и т.д. Те ставки, которые мы видим, стимулировали спрос на ипотеку.
С января по сентябрь в регионе банки заключили на 28% больше ипотечных договоров, чем в аналогичном периоде прошлого года. Жители Алтайского края взяли более 19 тыс. ипотек на 32,5 млрд рублей. По объемам вновь выданных ипотек рост составил около 40% в сравнении с прошлогодними показателями.
— Активно ли люди брали обычные потребительские кредиты — на холодильник, стиральную машину, ремонт и так далее?
— Активность населения в сегменте потребительского необеспеченного кредитования сохраняется. За 9 месяцев текущего года банки на эти и подобные цели в крае выдали 104 млрд рублей — на 4 миллиарда больше, чем в этот же периоде 2019 года.
— Если такое кредитование снизится, можно ли это рассматривать как плюс? Ведь до коронавируса ряд аналитиков предупреждал, что на рынке потребкредитования надувается (и уже несколько лет) «пузырь». Люди зачастую берут кредит, чтобы погасить предыдущий, просрочка велика. Как вы оцениваете ситуацию в Алтайском крае?
— Существует множество точек зрения, как должен развиваться кредитный рынок, и что на нем происходит. Банк России постоянно следит за ситуацией на рынке и действует превентивно. Так, например, для того чтобы ограничить аппетит банков к риску и желанию выдавать кредиты заемщикам с уже действующими кредитами, был введен показатель долговой нагрузки.
Если у человека больше половины доходов уходит на оплату долгов, то ему могут не дать новый кредит, ведь банку придется сформировать из своей прибыли больший резерв. Эта и другие меры ограничивают выдачи тем, у кого может сформироваться свой личный «кредитный пузырь».
К сожалению, такие случаи бывают. Само же по себе увеличение объемов кредитования не плохо и даже нужно для развития экономики. Здесь мы внимательно следим за динамикой просрочки и динамикой роста кредитного портфеля в нашем регионе. По цифрам видно, что портфель растет, а доля просрочки снижается.
За 12 месяцев в сегменте необеспеченного потребительского кредитования доля просрочки снизилась с 7,7% до 7,4%. По ипотеке просрочка традиционно низкая, сейчас менее 1%. Такие цифры опасений не вызывают.
Кто такая Татьяна Винокурова
Родилась 14 декабря в Завьялово Завьяловского района края. Окончила Барнаульский учетно-кредитный техникум и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. В 2009 году прошла профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
В 1983—1994 годах работала в Госбанке и ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю. В 1994—1996 годах — главным бухгалтером в филиале коммерческого банка. В 1996 году вернулась в систему Банка России.
Прошла путь от ведущего экономиста управления организации бухучета и отчетности до заместителя управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ. С апреля 2015 года — управляющий отделением Барнаул Сибирского ГУ ЦБ РФ.