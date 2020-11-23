Портфель растет, просрочка снижается. Управляющий барнаульским отделением Банка России об испытании коронавирусом и финансовых прогнозах

О ситуации на финансовом рынке Алтайского края в условиях пандемии и после смягчения ограничений, об изменении спроса и предложения на товары и услуги, а также о мерах поддержки бизнеса и жителей края altapress.ru рассказала управляющий отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова.

«Смягчение приносит результаты»

— Татьяна Михайловна , Банк России на заседании совета директоров 23 октября 2020 года сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Что за этим последует и будет ли ставка снижаться дальше?

— В базовом прогнозе Банка России предусмотрена возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение сохранить ее на прежнем уровне. Эпидемиологическая обстановка ухудшилась, ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой.

Вместе с тем отмечу, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России, происходившее в течение года, уже приносит результаты. Снижение ключевой ставки постепенно повышает доступность кредитов.

Эффект наблюдается, конечно, не сразу: он растянут по времени и будет поддерживать экономику как в этом, так и в следующем году. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9−4,2% в 2020 году, 3,5−4% - в 2021 году и далее останется вблизи 4%.

Инфляция , Сибирское ГУ ЦБ. Altapress.ru

«Самоизоляция ускорила инфляцию»

— Как ситуация , связанная с COVID-19 и смягчением ограничений , отразилась на инфляции в Алтайском крае?

— Пандемия повлияла и на экономику, и на инфляцию, ведь это тоже экономическое явление. Введенный в апреле режим самоизоляции ускорил годовую инфляцию в регионе из-за временного увеличения спроса на продукты длительного хранения и товары первой необходимости.

Повлияло и ослабление рубля. Кроме того, из-за ограничительных мер изменились цепочки импортных поставок. Однако рост цен на услуги замедлился. Большинство организаций сферы услуг приостановили работу. Люди ушли на самоизоляцию, а спрос на те услуги, которые продолжали оказывать, снизился.

Закрытый бизнес. Апрель , 2020. Анна Зайкова.

В октябре годовая инфляция в крае составила 3,9%.

Основное влияние на ценовую динамику оказали ослабление рубля, связанное с ним увеличение издержек производителей продуктов питания и товаров, рост спроса из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, а также снижение по сравнению с прошлым годом урожая отдельных видов сельхозкультур.

Вместе с тем сдерживала инфляцию ценовая политика авиакомпаний, баз отдыха и пансионатов, направленная на снижение цен. Таким образом, компании пытались вернуть клиентов.

Турбаза с маральником. altayrealt.ru.

«У многих снизилась выручка»

— Банки и их клиенты успешно прошли испытание коронавирусом?

— Сейчас говорить об этом еще рано. Большую роль играют меры поддержки правительства России и Банка России. Часть мер уже завершились, часть продолжают работать.

Благодаря своевременным регуляторным послаблениям со стороны Банка России в этот период банки продолжают кредитовать экономику региона и его жителей, помогают заемщикам, попавшим в сложную ситуацию с платежами.

В результате на банковском рынке региона не произошло снижения показателей. За девять месяцев этого года бизнес получил более 143 млрд рублей кредитов. Это на 19% больше, чем год назад. Половину этих кредитов получили малые и средние предприятия.

Граждане за этот же период заняли у банков меньшую сумму — 137 млрд рублей, что на 11% выше, чем год назад.

Кредиты населению Алтайского края. Общий объем задолженности. Данные отделения Барнаул Сибирского ГУ ЦБ. Altapress.ru

— На ваш взгляд , насколько востребованными и эффективными оказались меры поддержки предпринимателей в условиях пандемии?

— Сначала были предложены кредитные каникулы и программы реструктуризации, затем — льготные кредиты для бизнеса. Несколько тысяч предприятий нашего региона ими воспользовались.

Начиная с июля наиболее активно бизнес пользовался льготными кредитами на поддержку занятости и восстановление деятельности. Программы государственной кредитной поддержки помогли многим сохранить свой бизнес и коллективы.

— Не испытывают ли предприниматели проблемы с оплатой кредитов? Насколько велика просрочка у крупного , малого и среднего бизнеса?

— Востребованность мер поддержки, в том числе кредитных каникул, льготных кредитов, подтвердила, что часть бизнеса в период пандемии испытывает сложности с обслуживанием своих обязательств. Это естественно, ведь у многих снизилась выручка. В банковскую статистику просрочки попадают займы с нарушением срока погашения более 90 дней.

Поэтому полную картину по динамике просрочки мы увидим позже. На 1 октября 2020 года доля просрочки в портфеле МСП — менее 13%, что ниже, чем в 2019 году.

У крупных корпоративных клиентов просрочка более значительна, но она менее показательна, поскольку большая её часть сформировалась еще до пандемии и связана с банкротством крупного алтайского агрохолдинга.

Ипотека в Алтайском крае. Источник: Отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ. Altapress.ru

«Портфель растет , а просрочка снижается»

— Будет ли продолжаться снижение ставок по ипотеке?

— В этом году исторический минимум по ипотечным ставкам обновлялся несколько раз. В нашем регионе ставка по ипотеке в среднем в сентябре составила 7,4% годовых. С начала этого года до августа она снижалась, в сентябре незначительно выросла.

Как она будет вести себя дальше, зависит от многих факторов: продолжительности льготных госпрограмм, решений Банка России по ключевой ставке, динамики инфляции, кредитной политики банков и т.д. Те ставки, которые мы видим, стимулировали спрос на ипотеку.

С января по сентябрь в регионе банки заключили на 28% больше ипотечных договоров, чем в аналогичном периоде прошлого года. Жители Алтайского края взяли более 19 тыс. ипотек на 32,5 млрд рублей. По объемам вновь выданных ипотек рост составил около 40% в сравнении с прошлогодними показателями.

Ипотека в АК-2020. Altapress.ru

— Активно ли люди брали обычные потребительские кредиты — на холодильник , стиральную машину , ремонт и так далее?

— Активность населения в сегменте потребительского необеспеченного кредитования сохраняется. За 9 месяцев текущего года банки на эти и подобные цели в крае выдали 104 млрд рублей — на 4 миллиарда больше, чем в этот же периоде 2019 года.

— Если такое кредитование снизится , можно ли это рассматривать как плюс? Ведь до коронавируса ряд аналитиков предупреждал , что на рынке потребкредитования надувается ( и уже несколько лет) «пузырь». Люди зачастую берут кредит , чтобы погасить предыдущий , просрочка велика. Как вы оцениваете ситуацию в Алтайском крае?

— Существует множество точек зрения, как должен развиваться кредитный рынок, и что на нем происходит. Банк России постоянно следит за ситуацией на рынке и действует превентивно. Так, например, для того чтобы ограничить аппетит банков к риску и желанию выдавать кредиты заемщикам с уже действующими кредитами, был введен показатель долговой нагрузки.

Если у человека больше половины доходов уходит на оплату долгов, то ему могут не дать новый кредит, ведь банку придется сформировать из своей прибыли больший резерв. Эта и другие меры ограничивают выдачи тем, у кого может сформироваться свой личный «кредитный пузырь».

Потребительские кредиты в Алтайском крае. Altapress.ru

К сожалению, такие случаи бывают. Само же по себе увеличение объемов кредитования не плохо и даже нужно для развития экономики. Здесь мы внимательно следим за динамикой просрочки и динамикой роста кредитного портфеля в нашем регионе. По цифрам видно, что портфель растет, а доля просрочки снижается.

За 12 месяцев в сегменте необеспеченного потребительского кредитования доля просрочки снизилась с 7,7% до 7,4%. По ипотеке просрочка традиционно низкая, сейчас менее 1%. Такие цифры опасений не вызывают.

Кто такая Татьяна Винокурова

Татьяна Михайловна Винокурова. Отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ РФ.

Родилась 14 декабря в Завьялово Завьяловского района края. Окончила Барнаульский учетно-кредитный техникум и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. В 2009 году прошла профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В 1983—1994 годах работала в Госбанке и ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю. В 1994—1996 годах — главным бухгалтером в филиале коммерческого банка. В 1996 году вернулась в систему Банка России.

Прошла путь от ведущего экономиста управления организации бухучета и отчетности до заместителя управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ. С апреля 2015 года — управляющий отделением Барнаул Сибирского ГУ ЦБ РФ.