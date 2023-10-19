Уральский жалобщик Захиджон помешал обезопасить Новый мост через Обь в Барнауле

Новый мост через Обь в Барнауле нуждается в регулярном техобслуживании. Помимо ухода за самим дорожным полотном и несущими конструкциями, требуется поддерживать работу инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности. Однако этот процесс забуксовал из-за уральского предпринимателя Захиджона Тожибаева.

Почти получилось

Поначалу все шло своим чередом, «Алтайавтодор» разместил соответствующий тендер почти на 7 млн рублей. Его итоги должны были быть подведены 16 октября.

На конкурс заявилась компания «Центр взрывобезопасности» из города Королев Московской области. Фирма многократно исполняла аналогичные госконтракты в различных регионах страны и практически получила контракт на мост через Обь.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

Захиджон — против

Но тут в дело вмешался индивидуальный предприниматель Захиджон Пазилжонович Тожибаев, подавший жалобу, из-за которой конкурс был остановлен. По данным Rusprofile.ru, Тожибаев зарегистрировал ИП в Свердловской области менее года назад — 12 января 2023 года. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы.

С 1996 по 2005 год Захиджон Тожибаев действовал в Иркутской области, затем ИП был ликвидирован. Что он делал в последующие 18 лет, неизвестно, зато чем занимается предприниматель в настоящее время, выяснить оказалось легко — достаточно было поискать его ФИО на портале госзакупок.

Опрос.

Чем занимается Захиджон Тожибаев

Практически сразу с момента регистрации нового ИП Захиджон Тожибаев начинает жаловаться. Жалобы он рассылает, что называется, пачками. В отдельные дни размещалось до 10 кляуз. Географически «жалобная» деятельность Тожибаева, охватила, похоже, все регионы страны.

Всего на портале нашлось 2700 записей, в которых фигурирует Захиджон Тожибаев. То есть, в среднем он ежедневно подает около десятка жалоб. При этом сведений о том, чтобы сам предприимчивый «уралец» заключил хоть один госконтракт, на том же rusprofile.ru не имеется.

Похожим образом ведут себя так называемые «профессиональные жалобщики». Они рассылают кляузы на различные госзакупки с целью затормозить торги и вынудить добросовестных подрядчиков, которые реально хотят получить контракт, заплатить им за отзыв жалобы. К сожалению, от их действий нередко страдают и объекты в Алтайском крае.

Мужчина подписывает документы. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Опасная ситуация

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок признала жалобу Захиджона Тожибаева частично обоснованной и выдала заказчику предписание аннулировать открытый конкурс. Когда будет разыгран новый тендер, неясно.

Как неясны и механизмы защиты закупочного процесса от недобросовестных жалобщиков. Все-таки в рассматриваемой нами закупке речь идет не о какой-то мелочи, а о безопасности стратегического инфраструктурного объекта. И если ее обеспечение легко можно сорвать буквально одним электронным письмом, то это заставляет как минимум, задуматься. Если не сказать — встревожиться.