Уроки географии для бизнеса

Рекламное агентство CNP, известное своей деятельностью в регионах РФ и в странах СНГ, получила новое название — « География. Реклама в регионах ». Наш корреспондент поговорил с директором агентства Олесей Анисимовой о причинах переименования и изменениями, которые оно, в связи с этим, несет. — Олеся, поясните пожалуйста, с чем связано переименование агентства и какие изменения ждут клиентов?

— Изменение связано с тем, что в новом названии мы прояснили и подчеркнули для потенциальных заказчиков нашу миссию — реклама в регионах (Россия и страны СНГ). CNP звучало непонятно для тех, кто нас не знает.

Никаких изменений, которые бы затронули интересы наших клиентов, за этим не последовало. Наоборот, мы расширяем «региональную» линейку услуг. Мы нашли нашу нишу уже достаточно давно и чувствуем себя в ней уверенно. Работаем на рынке уже 10 лет.

— Какие услуги вы готовы предоставить клиентам? И в чем их особенность по сравнению с другими РА?

Олеся Анисимова Источник: РА «География. Реклама в регионах»

— Мы разрабатываем и осуществляем «под ключ» рекламные кампании любой сложности и любого вида. То есть, это могут быть как простые рекламные ролики и объявления, так и сложные кампании, включающие непрямую, «не лобовую» рекламу. Это репортажи с места событий, зарисовки и статьи о компании и ее продуктах, интервью с первыми лицами и так далее, в любом жанре. Да хоть сказку сочинить увлекательную — пожалуйста! У нас работают талантливые, творческие люди.

При этом разместить рекламу мы можем, по желанию заказчика — в прессе, на телевидении, радио, в сети Интернет, на транспорте, в виде наружных баннеров и в интерьерах. Вроде бы также, как у многих, да не так.

-То есть?

— Понимаете, региональные рынки СМИ, по сути, плохо изучены, нет зачастую правдивой статистики, тиражи часто предоставляются недостоверные и т.д. Прежде чем начать работать с клиентами мы эти рынки изучили. Да, это была кропотливая работа, на нее ушло немало времени, но зато мы теперь четко знаем и целевую аудиторию, и реальные тиражи и другие тонкости рынка. Поэтому вместе с пакетом услуг мы предлагаем заказчику размещение именно в тех СМИ или на каких-то других носителях, на которых в каждом конкретном случае наиболее эффективно будет работать его реклама.

Кроме того, мы изучили специфику бизнеса в разных регионах, и это очень помогает нам в борьбе за клиента, а клиенту в борьбе за региональные рынки.

-С какими заказчиками предпочитаете работать?

— Ну вы знаете, это непрофессиональный подход — выбор заказчиков какой-то особый. Для нас нет ни больших, ни мелких клиентов, как и больших и малых рекламных бюджетов. Внимание наше — всем одинаково, независимо от толщины кошелька. Всегда стараемся найти разумный и гибкий компромисс и индивидуальный подход к заказчикам.

— Насколько мне известно, при расчетах между компаниями в разных странах камнем преткновения может стать перечисление денежных средств, так как многие компании в других странах не имеют рублевых расчетных счетов. Как вы решаете эту проблему?

— Да, это так. Поэтому мы предусмотрели, если это необходимо, для наших клиентов возможность расчетов в рублях. Это очень удобно, а иногда и незаменимо, именно потому, как вы правильно отметили, многие СМИ и рекламные агентства, например, в том же Казахстане, действительно не имеют рублевых расчетных счетов. А если такие счета есть, компаниям из России для размещения рекламы в Казахстане приходится проводить платежи через валютный контроль, что достаточно хлопотно и затратно по времени. Приходится собирать и отправлять в банк полный пакет документов, разбираться в других требованиях к заполнению платежного поручения, предоставлять дополнительные бухгалтерскую и статистическую отчетность и так далее. Мы находимся в России. Поэтому при работе с нами документы и платежи идут в рублях. Для казахстанских рекламодателей также предусмотрена возможность оплаты в тенге.

Реклама новосибирской недвижимости в Казахстане. Источник: РА «География. Реклама в регионах»

-Какие еще интересные услуги вы можете предложить клиентам?

— Если партнерам необходимо перевести текст или озвучить его на другом государственном языке (таково, например, требование Закона Казахстана «О рекламе» для видео-, аудио- и наружной рекламы) — казахском, киргизском и т.д. — мы это сделаем. Причем — бесплатно. Также бесплатно консультирование заказчиков, написание статей, изготовление и адаптация интернет-баннеров, аудио- и видеороликов и разработка рекламных блоков в печатные СМИ. И вот еще что важно: наши рекламные кампании мы разрабатываем с учетом местной специфики и рекламного законодательства России и стран СНГ.

Наши коллеги, при необходимости, создадут для партнеров любой лендинг или сайт на Тильде в короткие сроки и по специальной цене.

Чтобы успешно работать на региональных рынках, надо хорошо знать их экономику. Мы этому также посвятили немало времени. Например, мы знаем, в каком регионе занимаются добычей полезных ископаемых, где выращивают скот, занимаются сельским хозяйством. Такие знания дают нам возможность размещать рекламу наиболее эффективно, там, где есть определенная целевая аудитория. А знание миграционных потоков в регионах позволяет нам оптимально размещать рекламу жилой недвижимости. В общем, это касается любой отрасли: ведь наша главная задача сделать так, чтобы реклама клиента работала наиболее продуктивно.

— Есть ли у вас в «портфеле» услуг какие-то интересные спецпредложения?

— Безусловно. В настоящее время есть актуальные темы по рекламе для застройщиков и агентств недвижимости. И для медицинского рынка. В настоящее время для владельцев недвижимости особенно актуально разместить рекламу о продаже квартир в новостройках на Дальнем Востоке, Севере, в Восточной Сибири, Казахстане и Средней Азии. Ведь именно сейчас из этих стран и регионов активно уезжает население, предпочитая после заработков, например, перебраться в Сибирь, где сейчас активно развивается бизнес, много рабочих мест, прекрасный уровень образования. Кто-то опасается, что деньги обесценятся и хочет их вложить в качественную недвижимость, кто-то — воссоединится с родственниками или в комфорте провести пенсионные годы. Люди стремятся в российские регионы, и особенно это касается Новосибирска, Томска, Барнаула, Екатеринбурга, Челябинска и других крупных городов. Особенно интересен мигрантам Новосибирск, особые разъяснения — почему — здесь не требуются: высокий уровень жизни, культурная среда, удобное географическое расположение. За 10 лет накоплен определенный опыт размещения именно подобной рекламы (более 50 жилых комплексов, размещение от Магадана до Челябинска и от Норильска до Душанбе). Т. е. мы знаем где какая реклама наиболее эффективна.

— Хорошо. Давайте угадаю, с чем связано спецпредложение по рекламе для медицинских организаций. С активным развитием медицинского туризма?

— Совершенно верно. Здоровье — самое дорогое, что у нас есть, оно гораздо дороже денег. Поэтому сейчас в поисках качественного медицинского лечения, восстановления здоровья, люди готовы ехать на большие расстояния, в другие страны и регионы.

Особенно это касается населения Центральной Азии. Причиной тому — увеличение количества заболеваний, в том числе и из-за из-за неблагоприятной экологии в этих регионах. А также снижение качества оказываемых медицинских услуг в этих регионах после распада Советского Союза. Мы готовы помочь клиникам и больницам найти потенциальных клиентов, разместив их рекламу об услугах в других регионах России и странах СНГ — Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане и т.д.

У всех на слуху то, какая замечательная медицина в Израиле, Германии. Еще бы! Рекламируют они себя хорошо, в том числе и в российских регионах. Но немногие знают, что качественное и высокотехнологическое лечение на таком же высоком уровне можно получить в ведущих сибирских клиниках.

При высоком качестве стоимость лечения в России окажется на порядок ниже, этому способствует, в том числе, и падение курса рубля.

Мы готовы рассказать о лучших специалистах и услугах этих клиник жителям тех регионов, которые хотели бы поехать на лечение в Новосибирск, Кемерово или Барнаул, но пока не решаются по каким-то причинам. Или выбирают, например, между странами Евросоюза, Москвой и Сибирью.

Мы спланируем и проведем рекламную кампанию с учетом национальных особенностей и тонкостей местного рекламного законодательства.

— Что бы вы еще хотели сказать своим партнерам — настоящим и потенциальным?

— Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству региональные СМИ и РА. Мы открыты для общения с рекламными агентствами и всегда готовы помочь — причем совершенно бесплатно — с консультациями по особенностям региональной рекламы, переводами на другие языки и так далее. Кроме того, для РА мы предусмотрели ряд особых условий — бонусы, скидки, все это оговаривается в индивидуальном порядке.

Что касается рекламодателей, то и для них у нас предусмотрены особые условия — скидки, бесплатное размещение, расчет по прайсу для резидентов и т.д.).

Развивайтесь и расширяйте горизонты бизнеса с нами!

Интервью вела Татьяна Шадова