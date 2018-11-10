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Экономика
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Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

В сентябре, по данным Минэкономразвития, уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 4,7%, пишет «Газета.ru»

Борьба с безработицей.
Борьба с безработицей.
Михаил Хаустов

По данным специалистов, рост оплаты труда наблюдается в социальном и во внебюджетном секторе.

В сентябре количество занятого населения увеличилось на 30 тыс. человек, в то время как численность безработных уже второй месяц подряд демонстрирует снижение, минут 68 тыс. человек в сентябре.

По данным государственных служб занятости, численность официально зарегистрированных безработных находится на рекордно низких уровнях. В сентябре она снизилась на 82,6 тыс. человек относительно соответствующего периода 2017 года (-11,3% год к году), пишет ТАСС.

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