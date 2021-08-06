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Экономика

Уровень закредитованности граждан оценили в России

Закредитованность населения России по сравнению с показателями других государств находится на низком уровне, заявил замминистра экономического развития Илья Торосов, пишут «Известия».

Кредит.
Кредит.
СС0.

По его словам, в РФ задолженность граждан составляет менее 20% ВВП, в то время как в некоторых развивающихся странах она достигает 50%, а в развитых — 90%.

Представители крупных банков тоже не посчитали уровень долговой нагрузки россиян опасным, однако Центробанк РФ регулярно указывает на риски быстрого роста закредитованности и предсказывает появление «пузырей».

Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, основные опасения сегодня вызывает не столько уровень текущей долговой нагрузки, сколько высокие темпы роста этого показателя за последний год, пишет «Росбалт».

Ранее Центробанк РФ решил ужесточить регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов закредитованным россиянам. Как указывалось в сообщении на сайте регулятора, «совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года».

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