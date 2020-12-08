Урожай вопреки. На экспертном совете в минсельхозе Алтайского края аграрии подвели итоги коронакризисного 2020-го

Экономическая ситуация и погодные условия, от которых напрямую зависит объем урожая, поставили перед аграриями новые задачи, требующие незамедлительных решений. Бизнесмены были вынуждены сменить стратегию и тактику посевной кампании.
«Менялась сортовая политика. В большинстве хозяйств были подготовлены собственные семена, но с учетом погодных пертурбаций пришлось спешно закупать новые. Нужно было пересмотреть всю агрономическую политику, выбрать новую стратегию посева — ультрараннюю, среднюю или ждать позднего срока. Аграрии это прочувствовали на себе, некоторые на время останавливали посевные работы, чтобы оценить погодную ситуацию», — рассказал замминистра сельского хозяйства Николай Халин.
Тем не менее, участники отметили, что итоги прошедшего сезона внушают оптимизм.
В 2020 году собрано:
- гречихи — 500 тыс. тонн;
- зерновых и зернобобовых — 4,2 млн тонн;
- подсолнечника — 600 тыс. тонн и т. д.
Алтайские сельскохозяйственники подсчитали, что собранного урожая по всем позициям хватит, чтобы не только обеспечить сырьем перерабатывающую промышленность края, но и заняться экспортом. Кроме того, Алтайский край вышел на лидирующие позиции по производству мяса и молока.
Радует и тот факт, что регион готов к посевной в 2021 году. Семенного материала точно хватит. Сегодня материал для посадки, выращенный в Алтайском крае, получил большой спрос не только в других регионах страны, но и за рубежом — Монголия готова скупить все до последнего зернышка.