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Экономика

Урожай вопреки. На экспертном совете в минсельхозе Алтайского края аграрии подвели итоги коронакризисного 2020-го

Уходящий год стал для алтайских аграриев настоящим испытанием. Прогноз аналитиков был неутешительным — из-за засухи сельское хозяйство региона могло остаться без половины ожидаемого урожая. Тем не менее, сезон-2020 прошел без серьезных потерь. Наоборот, в отдельных направлениях отрасль показала прирост. О чем еще говорили на экспертном совете в преддверие конкурса «Менеджер года», посвященном сельскому хозяйству, в нашем материале.

Экспертный совет,посвященный сельскому хозяйству.
Экспертный совет,посвященный сельскому хозяйству.
Дмитрий Лямзин.

Экономическая ситуация и погодные условия, от которых напрямую зависит объем урожая, поставили перед аграриями новые задачи, требующие незамедлительных решений. Бизнесмены были вынуждены сменить стратегию и тактику посевной кампании.

«Менялась сортовая политика. В большинстве хозяйств были подготовлены собственные семена, но с учетом погодных пертурбаций пришлось спешно закупать новые. Нужно было пересмотреть всю агрономическую политику, выбрать новую стратегию посева — ультрараннюю, среднюю или ждать позднего срока. Аграрии это прочувствовали на себе, некоторые на время останавливали посевные работы, чтобы оценить погодную ситуацию», — рассказал замминистра сельского хозяйства Николай Халин.

Экспертный совет,посвященный сельскому хозяйству.
Экспертный совет, посвященный сельскому хозяйству.
Дмитрий Лямзин.

Тем не менее, участники отметили, что итоги прошедшего сезона внушают оптимизм.

В 2020 году собрано:

  • гречихи — 500 тыс. тонн;
  • зерновых и зернобобовых — 4,2 млн тонн;
  • подсолнечника — 600 тыс. тонн и т. д.
Экспертный совет,посвященный сельскому хозяйству.
Экспертный совет, посвященный сельскому хозяйству.
Дмитрий Лямзин.

Алтайские сельскохозяйственники подсчитали, что собранного урожая по всем позициям хватит, чтобы не только обеспечить сырьем перерабатывающую промышленность края, но и заняться экспортом. Кроме того, Алтайский край вышел на лидирующие позиции по производству мяса и молока.

Экспертный совет,посвященный сельскому хозяйству.
Экспертный совет, посвященный сельскому хозяйству.
Дмитрий Лямзин.

Радует и тот факт, что регион готов к посевной в 2021 году. Семенного материала точно хватит. Сегодня материал для посадки, выращенный в Алтайском крае, получил большой спрос не только в других регионах страны, но и за рубежом — Монголия готова скупить все до последнего зернышка.

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