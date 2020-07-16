Ущерб экономике Алтайского края от коронавируса оказался в 3,6 раза ниже ожидаемого

Главной темой заседания стал анализ состояния экономики по итогам первых шести месяцев 2020 года. Четыре из них прошли в условиях пандемии коронавируса.

Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что большая часть предприятий промышленности, строительной отрасли, туриндустрии, общественного питания выдержали самый сложный период ограничительных мероприятий.

Так, например, уровень оборота общественного питания, где ожидался провал, составил почти 102% к плановому показателю. Это говорит о том, что общепит проявил лучшие предпринимательские качества, вовремя сориентировались и организовали доставку продукции, уверен Романенко.

По его словам, сейчас ситуация находится под контролем. Те меры, которые были приняты на федеральном и региональном уровне, показали свою эффективность.

Спикер отметил, что около 5 миллиардов рублей было направлено на поддержку бизнеса в самых разных формах. «Самой эффективной из мер поддержки стало кредитование под малый процент для выплаты заработной платы сотрудникам. Причем, если работодатель обязуется к апрелю следующего года сохранить не менее 90% коллектива, то кредит будет списан полностью», — рассказал Александр Романенко.

При этом власти ожидали потери консолидированного бюджета края в размере 18 миллиардов рублей.

«Финансовое положение благодаря позитивной работе экономики остается стабильным. Потери бюджета колеблются от 1 до 4%. В результате уже можно говорить о разблокировании финансирования по большинству направлений. Мы изначально защитили социальные обязательства бюджета, в том числе заработную плату бюджетников. Теперь будут разблокированы текущие расходы и капитальные вложения», — пояснил Александр Романенко.

Итогом всех мер, стал более позитивный прогноз на исполнение бюджета региона в этом году, отметил спикер.