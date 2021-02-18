Ускорение процессов и снижение брака. Как нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая

В качестве консультантов в рамках нацпроекта в этих компаниях работали эксперты ООО «Профит Консалт», а мониторинг осуществляли специалисты регионального центра компетенций (РЦК).

Созданным на предприятиях рабочим группам удалось проанализировать текущее состояние потоков, определить места, где происходят основные потери, разработать план по решению выявленных проблем и приступить к его исполнению на практике.

Так, на АО «Алтайвитамины» пилотным потоком для оптимизации и внедрения инструментов бережливого производства стала линия по выпуску драже «Ревит» в цехе готовых форм.

Наглядные итоги реализации нацпроекта таковы: за полгода компания на пилотном потоке сократила объемы незавершенного производства на 64% - с 6373 до 2287 кг, снизила время протекания процесса на 36% - с 9982 до 6413 минут, повысила выработку в потоке на 30% - с 25,84 до 33,5 упаковок в сутки на человека.

Относительно ООО «Агро-Сибирь» следует подчеркнуть, что эта компания стала первым региональным аграрным предприятием — участником национального проекта «Производительность труда».

По итогам шести месяцев предприятие на пилотном потоке — производстве молока — сократило объемы незавершенного производства на 39% - с 101524 до 61930 кг, снизило время протекания процесса с 44570 до 44102 минут, нарастило выработку сотрудников потока с 16731 до 17652 кг на человека, а также снизило брак с 31434 до 16050 кг.

К настоящему моменту и «Алтайвитамины», и «Агро-Сибирь» составили планы по оптимизации всех потоков производства до конца 2023 года.

Мероприятия, предусмотренные национальным проектом, реализуются на предприятиях в течение трех лет. На первом этапе эксперты работают над оптимизацией производственных процессов пилотного потока совместно с представителями компании. Эта работа продолжается около полугода. Затем после обучения сотрудников и создания так называемого проектного офиса предприятие уже самостоятельно распространяет полученный опыт на другие участки производства.

Согласно нацпроекту предприятия-участники должны обеспечить рост производительности труда на 10% по итогам первого года участия в проекте, на 15% - по итогам второго года и на 30% - в заключительный, третий год участия в нацпроекте.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru