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Экономика

Условие введения локдауна в России назвали в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов указал условие для введения полного локдауна в России.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

По его словам, об этом можно говорить, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек: это пик для системы здравоохранения, пишет РИА Новости.

Сейчас такого не будет, но введение некоторых ограничений возможно, полагает глава комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, сегодня сложно судить о том, насколько опасным окажется вариант «омикрон» и какие меры для ограничения его распространения понадобятся.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала возможный рост заболевших в России до 100 тыс. в сутки. При этом накануне в России было зафиксировано 17,9 тыс. новых случаев заражения, пишет bfm.ru.

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу с регионами, чтобы те были готовы «к возможным ударам» коронавируса «на новом его витке».

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