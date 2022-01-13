Условие введения локдауна в России назвали в Госдуме

По его словам, об этом можно говорить, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек: это пик для системы здравоохранения, пишет РИА Новости.

Сейчас такого не будет, но введение некоторых ограничений возможно, полагает глава комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, сегодня сложно судить о том, насколько опасным окажется вариант «омикрон» и какие меры для ограничения его распространения понадобятся.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала возможный рост заболевших в России до 100 тыс. в сутки. При этом накануне в России было зафиксировано 17,9 тыс. новых случаев заражения, пишет bfm.ru.

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу с регионами, чтобы те были готовы «к возможным ударам» коронавируса «на новом его витке».