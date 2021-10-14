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Успех в красивой упаковке. Как барнаульская компания создает мешки, сумки и коробки для чего угодно

Барнаульская компания «Конти» производит мягкую упаковку из полипропилена больше 15 лет. За эти годы организация не только нарастила темпы работы настолько, что смогла выйти на международный рынок, но и стала использовать новейший метод производства. Altapress.ru узнал, как «Конти» достигает всего этого и не забывает о природе.

Успех в красивой упаковке.
Успех в красивой упаковке.
Барнаульская компания «Конти».

От простых товаров до сложных

За годы работы в сфере производства упаковки, барнаульская компания «Конти» в несколько раз увеличила темпы производства, а также использует в работе только самые современные методы. Организация создает несколько самых востребованных видов упаковочного материала. Таких как: коробчатый мешок — новинка на рынке. Он подходит для строительных материалов, химической, пищевой продукции и минералов. Еще отличается удобной формой, приемлемой ценой и экологичностью. Есть в арсенале «Конти» и плоские мешки из полипропилена, наиболее знакомые потребителю. Они идеально подойдут для продуктов пищевой и химической промышленности.

Александр Смольченко,
директор ООО «Конти»:

— На сегодняшний день предприятие может изготавливать мешок любой сложности: как самый обычный мешок для упаковки муки, соли и сахара, так и более сложный — с нанесением ламинации, микроперфорации, с обработкой верха с клапаном, канатом, ткаными, либо пластиковыми ручками, с «коробчатым» дном и верхом.

Успех в красивой упаковке.
Успех в красивой упаковке.
Барнаульская компания «Конти».

Помимо двух самых востребованных видов упаковочных мешков, «Конти» изготавливает полипропиленовый рукав. Он прекрасно подходит для изготовления мягких контейнеров, полипропиленовых мешков и сумок, гидроизоляционных материалов, тентов, вагонных вкладышей, автомобильных чехлов и многого другого.

Кроме того, в вопросах упаковки не обойтись без полипропиленового шпагата — универсального материала для обвязки различных материалов. Он прочный, устойчивый к воздействию щелочей, кислот и другой химии. Благодаря этим характеристикам, шпагат производства «Конти» используется во многих фермерских хозяйствах региона и за его пределами.

Еще компания производит различные вкладыши и упаковки для транспортировки грузов. Особенно, сыпучих. Ну и, конечно, сумки, все из того же полипропилена. Они незаменимы в различной торговле, потому что выдерживают большой вес и могут использоваться неограниченное количество раз, что экологично. Помимо практичности, сумки от компании «Конти» могут похвастаться авторскими принтами и логотипами, которые создаются на специальном печатном оборудовании. Важно отметить, что макет сумки и других товаров готовы разработать специалисты компании.

Успех в красивой упаковке.
Успех в красивой упаковке.
Барнаульская компания «Конти».

Забота об экологии и смелые планы на будущее

Для производства высококачественной и разнообразной продукции, востребованной на рынке упаковочных товаров, компания «Конти» использует только современное европейское оборудование. Не отстают и сотрудники. Почти все работники компании трудятся с самого ее основания и имеют огромный опыт в текстильной и химической промышленности.

В 2019 году организация присоединилась к национальной программе «Повышение производительности труда». Ее цель — увеличение производительности труда посредством автоматизации, за счет использования более производительного оборудования, что позволит изменить бизнес-процессы в лучшую сторону.

Успех в красивой упаковке.
Успех в красивой упаковке.
Барнаульская компания «Конти».

Реализация проекта стала возможной благодаря тому, что Фонд развития промышленности предоставил заем компании, а региональные власти поддержали идею.

Соисполнителем работ были выбраны европейские поставщики оборудования.

По завершении проектной стадии был намечен ряд мероприятий по повышению производительности труда.

Еще одно преимущество организации в ее осознанном отношении к природе и стремлении внедрить в производственные процессы стратегии экологичного производства. Товары производятся из побочных продуктов добычи углеводородного сырья.

Таким образом, попутные газы нефтедобычи не загрязняют атмосферу, а идут на переработку и получение материала, который, используется для создания полипропиленовой упаковки. Важно отметить, что отходы производства пригодны для переработки и могут быть использованы вторично. Все готовые товары «Конти» также могут быть переработаны. Кроме того, в организации используют методы, которые позволяют экономить воду, топливо и экологические ресурсы.

Успех в красивой упаковке.
Успех в красивой упаковке.
Барнаульская компания «Конти».

Благодаря этим факторам, компания сформировала базу постоянных клиентов, а новые продолжают пребывать. На то, что доверие клиентов заслуженно указывают и сертификаты качества, которых у компании множество. Один из них гласит, что безопасность использования полипропиленовой продукции подтверждается протоколами испытаний и экспертными заключениями.

Александр Смольченко,
директор ООО «Конти»:

— Мы планируем расширить свое присутствие на рынке мягкой многоразовой упаковки в части предложения в российские торговые сети и в DIY сегменты зарубежных компаний. Новое направление перспективное; потребность в многоразовой транспортной упаковке будет расти, учитывая общемировую тенденцию к экологичному потреблению и отказу от одноразовой упаковки.

Руководство «Конти» уверяет, что нынешние успехи — еще далеко не последние для компании.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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