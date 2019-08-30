«Успеть за 15 минут»: на «Алтайском бройлере» с приходом нового инвестора стали быстрее разделывать цыпочек

Группа «Черкизово» завершает на «Алтайском бройлере» первый этап модернизации, главная цель которой наладить процессы производственной логистики.

По словам руководителя управляющей компании «Черкизово птицеводство» Максима Зудина, за прошедшие полгода на предприятии было установлено новое оборудование, которое позволяет максимально сократить пребывание продукции в цехе разделки. Время от момента охлаждения до упаковки теперь не превышает 15 минут.

Максим Зудин,

руководитель управляющей компании «Черкизово птицеводство»:

Для нас очень важно наладить цепочку охлаждения, которая позволяет выпускать продукцию максимально свежую. Новые конвейеры позволяют быстро ее перемещать. Это мировые стандарты качества.

Чтобы продукцию на всём этапе движения сохраняла свежесть, в цехе наладили подачу ледяной воды.

Ещё одно ноу-хау «Алтайского бройлера», это программное обеспечение, которое в автоматическом режиме анализирует спрос на ту или иную продукцию со стороны торговых сетей и позволяет оперативно комплектовать заказы.

В настоящий момент объём производства мяса птицы на «Алтайском бройлере» составляет около 55 тыс тонн в год. К 2022 году инвесторы планируют довести этот показатель до 98 тыс. тонн.

Группа «Черкизово» приобрела алтайское предприятие в декабре прошлого года.