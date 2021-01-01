Утвержден общероссийский план проверок предпринимателей на 2021 год

В Генеральной прокуратуре РФ утвержден план проверок предпринимателей в наступившем году. В ближайшие дни этот реестр появится на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре рассказали, что от различных органов контроля за предпринимательской деятельностью поступило 488 тыс. предложений о включении в план проверок на 2021 год тех или иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Однако этот список был в значительной мере сокращен. Всего в России в этом году будет проведено 360 тыс. проверок.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что отклонили некоторые предложения по проверкам, которые, по оценкам надзорного органа, являлись необоснованным вмешательством контролеров в предпринимательскую деятельность.