Увеличилось число россиян, живущих за чертой бедности

Число россиян, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 тыс. человек и достигло 21 млн. Такие данные опубликовал Росстат.

Речь идет о гражданах, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума — сейчас он составляет 10753 рубля. Согласно официальной статистике, если в начале 2018 года россиян, живущих за чертой бедности, было 13,9% (20,4 млн), то в начале текущего года — 14,3% (20,9 млн).

Рост числа бедных в Росстате объясняют применением новой методологии оценки денежных доходов населения, которая была внедрена в апреле 2019 года, а также «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», пишет znak.com.

Величина прожиточного минимума, по сообщению Росстата, увеличилась на 7,2%, а индекс потребительских цен — на 5,2%. В ведомстве добавляют, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер — максимальный в первом квартале и минимальный в последнем, когда некоторым работникам выплачивают годовые премии.

Реальные доходы россиян падают шестой год подряд.