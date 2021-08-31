Уверенные шаги к улучшениям. ООО «Содружество» подвело итоги полугодового участия в нацпроекте «Производительность труда»

Мероприятия, предусмотренные нацпроектом, были направлены на оптимизацию процесса производства цельно-погонажных изделий.

За время реализации нацпроекта с 29 января 2021 года удалось снизить время протекания процесса производства (далее ВПП) с 49 901 до 17 532 сек. (более чем в 2,8 раза).

В результате перестановки оборудования сократился путь, который проходит каждая заготовка по цеху в процессе обработки, с 655 м. до 198 м (в 3,3 раза).

При внедрении SMED (быстрая переналадка), время на выполнение переналадки строгальных станков сократилось с 81 до 22 минут. На эталонном участке (цех деревообработки) успешно реализована система организации рабочих мест 5С, в результате чего снизилось незавершенное производство в цехе с 19,6 м³ до 10,9 м³.

Кроме того, внедрение анализа общей эффективности оборудования (ОЕЕ) позволило повысить эффективность его использования с 47 до 61%. Весь комплекс внедренных инструментов бережливого производства обеспечил повышение выработки в пилотном потоке с 1,886 до 2,506 м³/чел.день.

В данный момент компания активно развивает систему подачи предложений по улучшениям и рационализаторских предложений, что позволило не только повысить вовлеченность в проект сотрудников, но и во многом упростить процесс работы путем организации более удобных и комфортных рабочих мест по системе 5С.

Сами работники предприятия стали предлагать системы хранения на рабочих местах инструментов и приспособлений, при которых поиск любого из них не превышает по длительности 10 секунд.

ООО «Содружество» на данный момент является лидером по количеству пройденных электронных курсов на портале академия производительности, что и помогло большинству сотрудников погрузиться в инструменты бережливого производства и принять наиболее подходящие для своего функционала.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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