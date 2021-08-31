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Экономика
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Уверенные шаги к улучшениям. ООО «Содружество» подвело итоги полугодового участия в нацпроекте «Производительность труда»

Итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на деревообрабатывающем предприятии ООО «Содружество».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Мероприятия, предусмотренные нацпроектом, были направлены на оптимизацию процесса производства цельно-погонажных изделий.

За время реализации нацпроекта с 29 января 2021 года удалось снизить время протекания процесса производства (далее ВПП) с 49 901 до 17 532 сек. (более чем в 2,8 раза).

В результате перестановки оборудования сократился путь, который проходит каждая заготовка по цеху в процессе обработки, с 655 м. до 198 м (в 3,3 раза).

При внедрении SMED (быстрая переналадка), время на выполнение переналадки строгальных станков сократилось с 81 до 22 минут. На эталонном участке (цех деревообработки) успешно реализована система организации рабочих мест 5С, в результате чего снизилось незавершенное производство в цехе с 19,6 м³ до 10,9 м³.

Кроме того, внедрение анализа общей эффективности оборудования (ОЕЕ) позволило повысить эффективность его использования с 47 до 61%. Весь комплекс внедренных инструментов бережливого производства обеспечил повышение выработки в пилотном потоке с 1,886 до 2,506 м³/чел.день.

В данный момент компания активно развивает систему подачи предложений по улучшениям и рационализаторских предложений, что позволило не только повысить вовлеченность в проект сотрудников, но и во многом упростить процесс работы путем организации более удобных и комфортных рабочих мест по системе 5С.

Сами работники предприятия стали предлагать системы хранения на рабочих местах инструментов и приспособлений, при которых поиск любого из них не превышает по длительности 10 секунд.

ООО «Содружество» на данный момент является лидером по количеству пройденных электронных курсов на портале академия производительности, что и помогло большинству сотрудников погрузиться в инструменты бережливого производства и принять наиболее подходящие для своего функционала.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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