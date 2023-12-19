Уверенный путь улучшений. Как алтайское предприятие уже несколько лет внедряет бережливые технологии

«Производственное объединение «Межрегионэнергосервис», которое первым в Алтайском крае вступило в национальный проект «Производительность труда» в марте 2019 года, и показало хорошие результаты, продолжает внедрять бережливые технологии на производстве.

Только за девять месяцев 2019 года рост производительности предприятия составил 10% к базовому показателю 2018 года. Благодаря оптимизации складов в компании удалось значительно сократить время обеспечения производства сырьём и материалами.

В итоге успешная реализация пилотного проекта, полученный опыт и наработки позволили инициировать дальнейшие проекты по оптимизации, охватывающие новые производственные потоки и участки.

В настоящее время бережливыми технологиями в производственном объединении охвачены складское хозяйство и отдел снабжения. На складе, например, создана система адресного хранения, исключающая долгий поиск необходимого материала. Кроме того, внедрены программы для оперативного обеспечения производства материалом в необходимый срок и объём под конкретный заказ.

Начальник производства ООО «ПО «МЭС» Роман Омельченко, говоря о результатах, достигнутых в рамках реализации национального проекта, подчеркнул:

Считаю важным принять для себя факт, что благодаря участию в проекте и полученным результатам мы смогли совместно с персоналом не только приобрести полезные знания навыки и опыт, но и на практике оценить их результативность. Весь инструментарий и теоретическую базу, полученную в результате участия в национальном проекте «Производительность труда» считаю максимально эффективной для руководителей предприятий и отдельных подразделений. Все наработки, предоставленные нам в рамках методологий нацпроекта являются живым примером того как интеллектуальный и практический опыт передовых предприятий может стать доступным для всех кто понимает и осознает необходимость постоянного развития.

Надо отметить, что ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» (ООО «ПО «МЭС») начало свою деятельность в 2001 году с предоставления услуг по изготовлению теплообменного оборудования, монтажу котельного и ремонту энергетического оборудования. Сегодня география поставок и услуг предприятия охватывает практически все федеральные округа России, а также страны ближнего зарубежья.