Ужесточат условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом с 1 декабря

Центробанк собирается ужесточить регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом не выше 10%. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает « Ъ ».

Банк России установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0. В пресс-службе объяснили, что причина такого решения: уменьшение количества предоставляемых кредитов с первоначальным взносом менее 10%.

В течение II квартала банки практически не предоставляли кредиты по договору участия в долевом строительстве с низким первоначальным взносом. Их доля составила 0,3% (2,6% в I квартале). Вместо этого строительные компании стали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку.

У заемщиков ипотека с низким первоначальным взносом ассоциируются с рисками.