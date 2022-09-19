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Экономика

Ужесточат условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом с 1 декабря

Центробанк собирается ужесточить регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом не выше 10%. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает «Ъ».

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Банк России установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0. В пресс-службе объяснили, что причина такого решения: уменьшение количества предоставляемых кредитов с первоначальным взносом менее 10%.

В течение II квартала банки практически не предоставляли кредиты по договору участия в долевом строительстве с низким первоначальным взносом. Их доля составила 0,3% (2,6% в I квартале). Вместо этого строительные компании стали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку.

У заемщиков ипотека с низким первоначальным взносом ассоциируются с рисками.

«В соответствии с действующим регулированием при расчете первоначального взноса учитываются только собственные средства заемщика и не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от застройщика. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам», — передает «Ъ».

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