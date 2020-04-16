В АКЗС оценили «коронавирусные» потери бюджета в 13 млрд рублей. На чем сэкономят

Консолидированный бюджет края может недополучить порядка 18 млрд рублей по итогам 2020 года, краевой бюджет — около 13 млрд рублей. Об этом сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко со ссылкой на предварительные оценки специалистов из «антикризисной» рабочей группы.

200 млн на компенсацию процентной ставки

Краевой бюджет на 2020 год составляет 118 млрд рублей. Таким образом недобро может достигнуть более 10%.

«Очевидно, что многие запланированные бюджетные расходы придется сократить», — отметил спикер.

В первую очередь сократят расходы капитального характера. При этом все обязательства социального характера будут сохранены, в том числе зарплата в бюджетной сфере.

«Наша главная задача сейчас — не допустить закрытия предприятий и роста безработицы. Важно обеспечить стабильное пополнение фондов зарплаты на предприятиях. Для этого в бюджете края выделено 200 млн рублей на полную компенсацию процентной ставки, если предприятие возьмет кредит на выплату зарплаты сотрудникам», — сказал Романенко.

Санаторий «Россия» Фото: cанаторий «Россия»

Туризму и самозанятым

С 1 июля в регионе возможно введение налога профессиональный доход — он же налог на самозанятых. Этот налог смогут применять не только физлиц, но и предприниматели. ИП смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только один этот налог по льготной ставке не 6, а 4%.

С спикер сообщил, что в крае планируется приостановить взимание курортного сбора в регионе на 6 месяцев (начиная с 1 марта), что немного поддержит туротрасль Белокурихи.

По данным на 15 апреля, в гостиницах и санаториях города-курорта остаются еще 13 посетителей, которые в самое ближайшее время покинут алтайскую здравницу. Приостановка взимания курортного сбора позволит туриндустрии не уплачивать уже начисленный сбор за март.

«Это не большие деньги, но в сегодняшних условиях важен каждый рубль, который турфирмы Белокурихи смогут направить на собственные нужды», — пояснил Александр Романенко.

Спикер АКЗС отметил, что в крае надеются и на помощь федерального бюджета. Напомним, Владимир Путин сообщил, что регионам будет выделена поддержка 200 млрд рублей.