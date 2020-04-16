В АКЗС оценили «коронавирусные» потери бюджета в 13 млрд рублей. На чем сэкономят

200 млн на компенсацию процентной ставки
Краевой бюджет на 2020 год составляет 118 млрд рублей. Таким образом недобро может достигнуть более 10%.
«Очевидно, что многие запланированные бюджетные расходы придется сократить», — отметил спикер.
В первую очередь сократят расходы капитального характера. При этом все обязательства социального характера будут сохранены, в том числе зарплата в бюджетной сфере.
«Наша главная задача сейчас — не допустить закрытия предприятий и роста безработицы. Важно обеспечить стабильное пополнение фондов зарплаты на предприятиях.
Для этого в бюджете края выделено 200 млн рублей на полную компенсацию процентной ставки, если предприятие возьмет кредит на выплату зарплаты сотрудникам», — сказал Романенко.
Туризму и самозанятым
С 1 июля в регионе возможно введение налога профессиональный доход — он же налог на самозанятых. Этот налог смогут применять не только физлиц, но и предприниматели. ИП смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только один этот налог по льготной ставке не 6, а 4%.
С спикер сообщил, что в крае планируется приостановить взимание курортного сбора в регионе на 6 месяцев (начиная с 1 марта), что немного поддержит туротрасль Белокурихи.
По данным на 15 апреля, в гостиницах и санаториях города-курорта остаются еще 13 посетителей, которые в самое ближайшее время покинут алтайскую здравницу. Приостановка взимания курортного сбора позволит туриндустрии не уплачивать уже начисленный сбор за март.
«Это не большие деньги, но в сегодняшних условиях важен каждый рубль, который турфирмы Белокурихи смогут направить на собственные нужды», — пояснил Александр Романенко.
Спикер АКЗС отметил, что в крае надеются и на помощь федерального бюджета. Напомним, Владимир Путин сообщил, что регионам будет выделена поддержка 200 млрд рублей.