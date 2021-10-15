В аллее на Южном появилось освещение и начинается установка спортивных площадок

Зеленую зону в поселке Южном начали обустраивать по программе «Формирование современной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

Общая стоимость работ по обустройству аллеи, проходящей от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского, — 99 млн рублей. По всему периметру здесь установили опоры освещения и провели электричество, благодаря чему по вечерам зеленая зона будет подсвечена.

Кроме того, аллею оснастили камерами видеонаблюдения. Их подключили к системе «Безопасный город», чтобы контролировать общественный порядок.

Аллея на Южном. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Скоро на территории завершат установку малых архитектурных форм. Отметим, что всего вдоль аллеи поставят больше 50 скамеек и садово-парковых диванов. Подходит к концу и обустройство пешеходных дорожек, культурных площадок.

Еще, по проекту, аллея «обрастет» кустарниками, деревьями. Планируется высадить 600 насаждений и облагородить цветочные клумбы.

Аллея на Южном. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Уточним, что строители также приступили к установке игровых площадок.

Кстати, детских площадок на аллее будет две. Кроме того, в прогулочных окрестностях появятся 9 игровых и 3 спортивных комплекса.

В настоящий момент на объекте выполнены 90% работ по благоустройству. Сдать полностью готовую зеленую зону подрядчик должен до 20 декабря 2021 года.

Аллея на Южном. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Также завершается благоустройство Мизюлинской рощи в рамках программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» нацпроект «Жилье и городская среда»). На завершающем этапе находится установка поребрика, устройство плиточного покрытия дорожек, уже подключено наружнее освещение. Для этого на территории рощи установлено 137 фонарей. Продолжаются работы по укладке асфальта, устройству детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Для безопасности здесь установят 6 камер видеонаблюдения. Кроме того, в Мизюлинской роще в осенний период будет высажено более 190 деревьев: сосна обыкновенная, рябины, березы, черемуха и плодово-ягодные деревья. На благоустройство рощи выделено порядка 60 млн. рублей.

Аллея на Южном. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Напомним, с 2018 по 2021 год в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда») благоустроено 14 общественных территорий: сквер Адмирала Кузнецова, аллея Ленинградская, площадь Мира, Нагорный парк, зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул. Взлетной, парк «Изумрудный» и другие. На эти цели из федерального, краевого и муниципального бюджетов было выделено порядка 500 млн рублей.