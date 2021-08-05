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Экономика

На Алтае известное предприятие начало выращивать европейский ячмень для пивоварения

Сельхозпредприятие «Бочкари Агро», одно из крупнейших в Целинном районе, в нынешнем году впервые на своих полях начало выращивать пивоваренный ячмень европейских сортов. В соцсетях уже анонсируется предстоящая уборочная.

Пивное сусло готовится из ячменного солода в особом баке - заторном чане.
Пивное сусло готовится из ячменного солода в особом баке - заторном чане.
Анна Зайкова

«Мы много говорили о солоде и его значении в производстве пива и вот теперь подошли к тому, чтобы выращивать ячмень для производства солода у себя в Бочкарях. Пивоваренный ячмень, как любая культура, имеет свои особенности выращивания, и нашим агрономам еще предстоит освоить все ее тонкости», — сообщается в Instagram компании.

«Бочкари Агро» занялось выращиванием двух элитных сортов «Калькюль» из Германии и «Травелер» из Франции. Площадь посевов не называется.

Генеральный директор завода «Бочкари» Вадим Смагин сообщил altapress.ru, что возделывать пивоваренного ячменя начали в качестве агрономического эксперимента.

«Пока это чисто сельскохозяйственная тема, не связанная с заводом», — пояснил он.

&quot;Бочкари&quot; запустили новую линию розлива в алюминиевую банку
«Бочкари» запустили новую линию розлива в алюминиевую банку
Дмитрий Лямзин

Отметим, что солод (продукт переработки пивоваренного ячменя) — самый дорогой ингредиент в производстве пива, затраты на него составляют около 30% от себестоимости напитка.

Ранее российские пивовары категорически выступали против нового техрегламента, позволяющего называть пивом напиток, в котором половина солода будет заменена на другие ингредиенты: например, зерна самых разных злаков (овса, ржи, кукурузы, риса), не прошедшие стадию проращивания.

По их мнению, удешевление производства ударит по качеству продукта и в целом по отраслям пивоварения и сельского хозяйства.

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