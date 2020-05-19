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19 мая 28°C

В алтайских селах объявили забастовку из-за рухнувших закупочных цен на молоко

В Алтайском крае жители восьми сел решили выливать молоко на землю в знак протеста рухнувшим на 25% закупочным ценам на молоко, сообщает ГТРК «АЛТАЙ».

Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева

Забастовку объявили в пяти селах Михайловского района и в трех населенных пунктах Волчихинского района. Всего же на низкую стоимость молока жалуются жители восьми районов.

На выходных в селах прошли сходы жителей — решали, что делать с молоком.

Селяне рассказывают, что за последние две недели скупщики снизили цену за литр сразу на 5 рублей. При этом предупреждают, что к концу мая дороже 10 рублей молоко принимать не будут.

Предприниматели утверждают, что молокозаводам продукция сейчас не нужна. А вот для многих сельчан это главный источник дохода.

«До этого держалась еще цена 20 рублей за литр, потом резко упала до 15 рублей. Мы держим пять коров. Сейчас пора подошла сено косить, а солярка подорожала, ничего дешевого нет. Но забастовки это тоже не выход — жалко свое лить на землю. По 15 рублей за литр будем сдавать, а если с 1 июня будут закупать по 10 рублей, то мы будем сбывать коров», — предупредила жительница Михайловского района.

По ее словам, в селе нет колхоза и иных организаций, поэтому люди в основном живут с молока: «Как жить теперь? Как детей поднимать? Мы вообще в ужасе!»

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

В правительстве Алтайского края отметили, что виноват сезонный обвал цен на рынке готовой продукции. Людям рекомендуют объединяться в кооперативы.

В региональной УФАС рассказали, что в настоящее время у них находится на рассмотрении обращения жителей из восьми районов.

«Проводится их анализ на предмет возможного заключения антиконкурентного соглашения о единовременном установление одинаковых цен на молоко без наличия на то объективных причин», — пояснили в службе.

Пока что люди предпочитают выливать молоко, чем сдавать перекупщикам.

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