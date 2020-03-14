В Алтайский край может зайти серьезный западный инвестор

В городе Заринске, имеющем статус территории опережающего развития, может появиться еще один резидент. По данным регионального минэкономразвития, интерес к реализации проекта в Алтайском крае проявляет компания «Андерболд-Сибирь» вместе с западным партнером.

По данным чиновников, «Андерболд-Сибирь» рассматривает возможность открытия в Заринске производства специальной эмульсии для покрытия грунтовых дорог.

Проект строительства нового завода на днях был одобрен специальной комиссией при министерстве региона, а заявка на получение компанией статуса резидента направлена в федеральное министерство.

Как пишет «Интерфакс», «планируемая к выпуску эмульсия предназначена для стабилизации грунтов и дорожного полотна. Она помогает преобразовать почву в морозостойкий и несущий слой без смешивания с гравием».

По данным rusprofile, компания «Андерболд-Сибирь» зарегистрирована в Заринске в октябре прошлого года. Уставный капитал — 50 тыс. рублей. Генеральный директор организации — Сергей Шнайдер.

Вместе с тем сообщается, что партнером «Андерболд-Сибирь» по проекту в Заринске выступит компания German-GreenTec. Это немецкий холдинг, с 2000-х годов специализирующийся на применении в различных отраслях уникальной технологии «Андерболд».

О своей технологии немецкий производитель рассказывает так: «Применяя метод холодного ресайклинга (смешивание на месте), необработанный грунт превращается в морозостойкий слой дорожного полотна». Сферы применения — дорожное строительство, строительство железных дорог, автостоянок, велосипедных дорожек, дамб и пр.

Кстати, технологии German-GreenTec использовались в Новосибирске при подземной стабилизация национальной автомагистрали от Новосибирска до Карасукского района. Площадь работ составила 170 тыс. кв. метров.