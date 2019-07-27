В Алтайский край не пустили 50 тонн подозрительных арбузов, дынь и нектаринов

В течение июля на российско-казахстанской границе таможенники завернули три крупных груза карантинной продукции. Отправители предоставили недействительные фитосанитарные сертификаты, передает « Змеиногорский вестник ».

Фуры задержаны в приграничном Третьяковском районе на российско- казахстанском участке госграницы РФ. В Россию планировали ввезти 20 тонн казахстанских арбузов, 11 тонн дынь, а также 19 тонн китайских нектаринов.

Груз сопровождался недействительными фитосанитарными сертификатами. В них оказались недостоверные сведения относительно грузополучателей и мест выгрузки подкарантинной продукции, а также грузополучателей, с несуществующими адресами.

Бахчевые и нектарины отправили обратно хозяевам. Виновные привлечены к административной ответственности.