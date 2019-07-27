В Алтайский край не пустили 50 тонн подозрительных арбузов, дынь и нектаринов

Фуры задержаны в приграничном Третьяковском районе на российско- казахстанском участке госграницы РФ. В Россию планировали ввезти 20 тонн казахстанских арбузов, 11 тонн дынь, а также 19 тонн китайских нектаринов.
Груз сопровождался недействительными фитосанитарными сертификатами. В них оказались недостоверные сведения относительно грузополучателей и мест выгрузки подкарантинной продукции, а также грузополучателей, с несуществующими адресами.
Бахчевые и нектарины отправили обратно хозяевам. Виновные привлечены к административной ответственности.