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Экономика

В Алтайский край не пустили 50 тонн подозрительных арбузов, дынь и нектаринов

В течение июля на российско-казахстанской границе таможенники завернули три крупных груза карантинной продукции. Отправители предоставили недействительные фитосанитарные сертификаты, передает «Змеиногорский вестник».

Арбуз. Девушка
Арбуз. Девушка
СС0

Фуры задержаны в приграничном Третьяковском районе на российско- казахстанском участке госграницы РФ. В Россию планировали ввезти 20 тонн казахстанских арбузов, 11 тонн дынь, а также 19 тонн китайских нектаринов.

Груз сопровождался недействительными фитосанитарными сертификатами. В них оказались недостоверные сведения относительно грузополучателей и мест выгрузки подкарантинной продукции, а также грузополучателей, с несуществующими адресами.

Бахчевые и нектарины отправили обратно хозяевам. Виновные привлечены к административной ответственности.

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