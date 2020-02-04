Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -4°C

В Алтайский край перестали привозить фрукты из охваченного коронавирусом Китая

В Алтайский край практически полностью прекратились поставки овощей и фруктов из Китая. Об этом 4 февраля сообщил и.о. руководителя регионального Управления Россельхознадзора Андрей Миронов. По его словам, этому есть несколько объяснений.

Мандарины. Фрукты.
Мандарины. Фрукты.
СС0

Андрей Миронов утверждает: частичный запрет на ввоз продукции из Китая произошел еще в августе прошлого года. Тогда из-за обнаружения карантинных вредителей границу закрыли для семечковых и косточковых культур — яблок, абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, груш и айвы, слив.

С 6 января 2020 году под запрет попали и цитрусовые.

По словам эксперта, учитывая, что с момента последнего запрета не прошло и месяца, китайские лимоны, мандарины и апельсины, которые хорошо хранятся, еще можно увидеть на полках алтайских магазинов.

При этом объемы ввоза не запрещенной продукции, например, винограда и киви, серьезно сократились. Причиной, скорее всего, стала вспышка коронавируса в Китае. Через саму продукцию вирус не передается, однако заразившиеся люди потенциально могут с ней контактировать.

Овощи в супермаркете.
Овощи в супермаркете.
СС0

Андрей Миронов утверждает: сейчас алтайские компании работают с поставщиками из Турции, Африки и Южной Америки.

Может ли Россия полностью перекрыть поставки китайского продовольствия из-за вспышки опасного вируса, эксперт затруднился ответить.

«На моей практике такого никогда не было», — сообщил Андрей Миронов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость