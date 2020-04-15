Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В алтайском городе-курорте обвально сократились платежи за услуги ЖКХ

Оплата коммунальных услуг в Алтайском крае сократилась в среднем на 5−7%, в Белокурихе же сокращение обвальное. Такие, пока предварительные, данные сообщил министр промышленности и энергетики края Александр Климин, рассказали «Вести-Алтай».

Теплоцентраль в Белокурихе. Газификация.
Теплоцентраль в Белокурихе. Газификация.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru

В Белокурихе недобор платежей — более 40%, рассказал министр. Это вызвано тем, что 52% потребителей — это санатории, прекратившие работать. 48% потребителей — население города.

Александр Климин сказал, что в городе-курорте неплатежи уже достаточно серьезно сказываются на состоянии жилищно-коммунальной сферы.

Опасения вызывает у министра и дисциплина платежей в электроэнергетике. Снижение собираемости платежей за электричество здесь составляет от 10 до 30%.

Александр Климин, министр промышленности и энергетики Алтайского края.
Александр Климин, министр промышленности и энергетики Алтайского края.
altairegion22.ru.

Власти края не исключают, что неплатежи могут привести к банкротству компаний-поставщиков электроэнергии.

Правительство края уже обратилось на федеральный уровень с предложением изменить систему расчетов на оптовом рынке электроэнергии и принять меры для снижения закупочных цен на нее.

Ранее правительство РФ приняло постановление, запретившее начислять пеню в случае просрочки по оплате услуг ЖКХ и отключать от услуги должников в многоквартирных домах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость