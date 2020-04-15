В алтайском городе-курорте обвально сократились платежи за услуги ЖКХ

Оплата коммунальных услуг в Алтайском крае сократилась в среднем на 5−7%, в Белокурихе же сокращение обвальное. Такие, пока предварительные, данные сообщил министр промышленности и энергетики края Александр Климин, рассказали «Вести-Алтай».

В Белокурихе недобор платежей — более 40%, рассказал министр. Это вызвано тем, что 52% потребителей — это санатории, прекратившие работать. 48% потребителей — население города.

Александр Климин сказал, что в городе-курорте неплатежи уже достаточно серьезно сказываются на состоянии жилищно-коммунальной сферы.

Опасения вызывает у министра и дисциплина платежей в электроэнергетике. Снижение собираемости платежей за электричество здесь составляет от 10 до 30%.

Александр Климин , министр промышленности и энергетики Алтайского края. altairegion22.ru.

Власти края не исключают, что неплатежи могут привести к банкротству компаний-поставщиков электроэнергии.

Правительство края уже обратилось на федеральный уровень с предложением изменить систему расчетов на оптовом рынке электроэнергии и принять меры для снижения закупочных цен на нее.

Ранее правительство РФ приняло постановление, запретившее начислять пеню в случае просрочки по оплате услуг ЖКХ и отключать от услуги должников в многоквартирных домах.