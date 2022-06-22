Развязка и не только. На Алтае анонсировали новые проекты за доступные кредиты

По словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, дополнительный лимит будет рассчитан на период 2023—2025 годов. На выделенную сумму Алтайский край планирует реализовать три крупных проекта.
Первый из них — это строительство уже анонсированной трехуровневой дорожной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. В апреле нынешнего года начальник Алтайавтодора Василий Мотуз рассказывал, что проектная документация на новый объект проходит госэкспертизу.
Ожидается, что весной 2023 года начнется строительство кольцевого пересечения и съездов, а далее — надвижка металлических пролетных строений путепровода. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на ноябрь 2023 года.
Также дополнительный лимит инфраструктурных кредитов пойдет на создание сети водоснабжения и строительство дорог в новых районах Барнауле. Где они будут проложены, министр финансов не уточнил.
В чем суть кредитов
Инструмент привлечения инфраструктурных кредитов для регионов заработал относительно недавно. Ранее одобренный лимит для Алтайского края составлял 9,2 млрд рублей — это второй показатель в Сибири и 15-й — в России.
Кредиты регионам выдают под 3% годовых на 15 лет. Власти региона планируют за счет создания условий привлечь частные инвестиции. Их объем они оценивают в 32 млрд рублей.
Из наиболее значимых объектов сейчас называют реконструкцию путепровода около Нового рынка в Барнауле, которая стартовала в мае 2022 года.