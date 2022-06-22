22 июня
﻿
Экономика

Развязка и не только. На Алтае анонсировали новые проекты за доступные кредиты

В начале июня Алтайскому краю одобрили дополнительный лимит инфраструктурных кредитов в размере чуть более 3 млрд рублей. Как они будут использоваться, регион уже решил.

Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле.
Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

По словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, дополнительный лимит будет рассчитан на период 2023—2025 годов. На выделенную сумму Алтайский край планирует реализовать три крупных проекта.

Первый из них — это строительство уже анонсированной трехуровневой дорожной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. В апреле нынешнего года начальник Алтайавтодора Василий Мотуз рассказывал, что проектная документация на новый объект проходит госэкспертизу.

Ожидается, что весной 2023 года начнется строительство кольцевого пересечения и съездов, а далее — надвижка металлических пролетных строений путепровода. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на ноябрь 2023 года.

Также дополнительный лимит инфраструктурных кредитов пойдет на создание сети водоснабжения и строительство дорог в новых районах Барнауле. Где они будут проложены, министр финансов не уточнил.

Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле.
Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

В чем суть кредитов

Инструмент привлечения инфраструктурных кредитов для регионов заработал относительно недавно. Ранее одобренный лимит для Алтайского края составлял 9,2 млрд рублей — это второй показатель в Сибири и 15-й — в России.

Кредиты регионам выдают под 3% годовых на 15 лет. Власти региона планируют за счет создания условий привлечь частные инвестиции. Их объем они оценивают в 32 млрд рублей.

Из наиболее значимых объектов сейчас называют реконструкцию путепровода около Нового рынка в Барнауле, которая стартовала в мае 2022 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость