8 апреля
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Жизнь

Стали известны подробности о новой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле

В Барнауле презентовали проект трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов с шоссе Ленточный бор. Построить ее обещают к концу 2023 года, сообщает пресс-центр администрации города.

Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле.
Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле.
barnaul.org

Проектная документация на новую развязку уже проходит госэкспертизу, рассказал начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.

При выборе варианта реконструкции предпочтение отдали варианту с тремя уровнями:

  • Работоспособность нижнего уровня развязки-тоннеля обеспечивается подпорными стенками с частичным оформлением светопрозрачными конструкциями.
  • Средний уровень, движение по которому осуществляется сейчас, это увеличенное кольцевое пересечение.
  • Верхний уровень — путепровод индивидуальной разработки. Металлический пространственный каркас в данном случае обеспечивает визуальную легкость и технологичность сооружения.

Развязка обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с его промышленной зоной и со спальными районами, расположенными в поселке Южный и других, уверены дорожники.

Также она обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между трассами А-322 и Р-256.

Работы в этом году будут проходить при существующей схеме движения по развязке, что никак не повлияет на движение автомобилей. Более заметный объем работ будет зимой, когда снижается транспортная нагрузка.

Весной 2023 года начнется строительство кольцевого пересечения и съездов, а далее — надвижка металлических пролетных строений путепровода.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется на ноябрь 2023 года.

Стоимость работ составит 3,9 млрд рублей. Проект финансируется из инфраструктурного бюджетного кредита (федеральный бюджет).

Кстати, максимальная нагрузка на указанном участке составляет 38 тыс. автомобилей в сутки летом и 8−9 тыс. в остальные времена года.

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