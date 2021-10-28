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Экономика

Крупный холдинг строит в Алтайском крае золотоизвлекательную фабрику на 110 рабочих мест

«Артель старателей «Поиск» строит в Краснощековском районе золотоизвлекательную фабрику, сообщил глава района Александр Бобрышев в ходе отчета о развитии территории на заседании регионального правительства 26 октября. Ввод объекта позволит предприятию существенно увеличить производство золота и создать новые рабочие места.

Акимовка, Краснощековский район.
Акимовка, Краснощековский район.
Надежда Маскальченко, "ВКонтакте"

Плюс 110 рабочих мест

Дочерняя компания полиметаллического холдинга «Селигдар» — «Артель старателей Поиск» — добывает рудное золото на Мурзинском месторождении (бывшем Демидовском руднике). Это самый крупный работодатель Краснощековского района.

Работает здесь около 300 человек. 98 из них — жители района, остальные — приезжие из других регионов, которые трудятся вахтовым методом, рассказал Александр Бобрышев. В числе вахтовиков, в частности, высококвалифицированные специалисты. И какая-то часть приезжих даже покупают в районе жилье.

По словам главы района, ввод в действие золотоизвлекательной фабрики, которая в настоящий момент строится, приведет к созданию 110 новых рабочих мест.

Александр Бобрышев, глава Краснощековского района.
Александр Бобрышев, глава Краснощековского района.
Altairegion22.ru

Плюс 300 кг золота

И все же в целом об инвестпроекте строительства фабрики в публичном доступе информации немного. О планах строительства «Селигдар» рассказал в 2019 году.

«Строительство обусловлено тем, что в недрах остались запасы первичной упорной руды, золото из которых может быть извлечено только на фабрике. К разработке проектной документации был привлечен Горно-геологический проектный институт (Москва). Строительство будет проходить в два этапа и продлится в течение двух лет», — сообщала пресс-служба холдинга (цитируем по страничке компании в «Одноклассниках» — Прим. ред.).

В отчете холдинга за 2020 год сообщается: на Мурзинском месторождении появится установка по переработке кварц-карбонатных руд. Она позволит дополнительно получать до 300 кг золота в год и продлить работу объекта. Для сравнения: в 2020 году, по данным правительства Алтайского края, «АС «Поиск» добыла 644,9 килограммов золота.

Строительство золотоизвлекательной фабрики на Мурзинском месторождении.
Строительство золотоизвлекательной фабрики на Мурзинском месторождении.
Altairegion22.ru

Общая стоимость проекта фабрики — 560 млн рублей, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2021 года, также сообщалось в отчете-2020. Будет ли завершено строительство в третьем квартале, пока неясно. В соцсети холдинга объявлено о найме персонала на «АС Поиск».

Специалисты требуются, в частности, и на золотоизвлекательную фабрику.

Перспектива более чем на 20 лет

Александр Бобрышев в ходе отчета перед губернатором рассказал также, что в 2021 году объемы добычи золота «Артелью старателей Поис» несколько замедлились из-за претензий надзорного ведомства.

«Мы там немножко превышали лимиты по добыче, но вопрос решен», — сказал он, объяснив также, что к концу 2021 года предприятие намерено выйти на уровень прошлого 2020-го.

Краснощековский район.
Краснощековский район.
ВК: Краснощековский район.

Кроме того, по словам главы, в июле 2021 года «АС «Поиск» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Курьинском участке. Лицензия приобретена за 32,2 млн рублей и предоставлена на 25 лет. Прогнозные ресурсы рудного золота на этом участке оценены в количестве 10,1 тонн, сообщал «Коммерсантъ».

Это — стабильная работа предприятия больше чем на 20 лет, — сказал глава района.

Ранее altapress.ru рассказывал, что другая компания, добывающая рудное золото, — «Золото Курьи», вышла из процедуры банкротства, арбитраж утвердил мировое соглашение между компанией и ее кредиторами.

Мурзинское месторождение.
Мурзинское месторождение.
seligdar.ru

Что известно про «Артель старателей Поиск»

  • Зарегистрирована в селе Акимовка Краснощековского района.
  • В 1996 году получила лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи руд на Мурзинских месторождениях.
  • Месторождение находится в западной части Краснощековского района.
  • Дочерняя компания публичного акционерного общества (холдинга) «Селигдар».
  • В «Селигдар», созданный в 2008 году, входит тринадцать компаний, специализирующихся на добыче золота и олова, за 9 месяцевпредприятия холдинга произвели 5 420 кг золота и 2079 тонн олова.
  • ПАО «Селигдар» занимает 11-е место в рейтинге крупнейших золотодобывающих компаний РФ, составленном Союзом золотопромышленников России.
  • Выручка «Артели старателей Поиск» в 2020 году — более 2 млрд рублей, чистая прибыль 512 млн, уплаченные налоги — 262,6 млн.
  • В 2020 году на Мурзинском месторождении (находится вблизи села Акимовка) добыто 644,9 кг золота.
  • Добыча золота ведется по технологии кучного выщелачивания, способ добычи — открытый.

Источники: Отчет ПАО «Селигдар» за 2020 год, правительство края, портал ФНС «Прозрачный бизнес».

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