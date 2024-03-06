В Алтайском крае билайн увеличил покрытие и надежность сети

Прошедший год ознаменовал старт важного проекта — перевода частот из 3G в скоростной 4G. Алтайский край стал одним из первых регионов Сибири, где билайн постепенно начал переводить свои частоты из 3G в пользу более технологичного 4G (LTE). Это позволяет оператору связи продолжать совершенствовать сеть 4G, сделав сервисы более надежными и доступными. Изменения структуры сети в связи с переходом из 3G в 4G в Алтайском крае на первом этапе охватили города Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и 20 муниципальных районов на северо-западе края. В результате на 16% приросло покрытие 4G, например, стабильный и быстрый интернет появился на дороге между Баево и Луговым. В 2 раза выросли скорости мобильного интернета для тех абонентов, кто ранее находился в зоне 3G, а после оптимизации перешел в 4G. При этом качество голосового сервиса сохранилось на прежнем уровне.

Множество территорий Алтайского края в 2023 году попали в зону улучшения покрытия 4G билайн. Непосредственно в столице края в Барнауле билайн увеличил покрытие связью 4G новых жилых районов: ЖК "Лапландия", "Шотландия", "Nord" ("Норд"), "Шервуд". Улучшения коснулись и территорий дачных обществ. Связь стала лучше в СНТ "Простор", "Урожайное", "Алмаз", "Полет", "Березка", "Лесные поляны", "Малиновка" и "Флора".

Результаты работы билайн по развитию сети 4G на территории Барнаула отметил эксперт в области связи - Агентство «Телеком Дейли» протестировало работу сотовых операторов в Барнауле. Эксперт в часы максимальных пробок на дорогах проехал порядка 150 км по улицам города. С помощью измерительного комплекса TEMS Investigation* аналитик замерил надежность сети и скорости интернета операторов связи там, где мобильный интернет особенно важен: по дороге на работу и в деловом центре. По ключевым параметрам, отвечающим за надежность соединения, лидером стал билайн. Исследование "Телеком Дейли" доступно по ссылке.

В Бийске билайн продолжал усиливать сеть по периметру города: в районе понтонного моста, на улице Иртышской, Ростовской и в районе улицы Кулундинской на выезде из города. В районе г. Новоалтайска 4G стал ловить увереннее в зоне СНТ "Юбилейное" и "Шинник".

В 2023 году покрытие 4G билайн продолжило свой рост в небольших населенных пунктах Алтайского края. Жители 38 сел и деревь в 24 районах края получили доступ к 4G билайн. Мобильная связь билайн в данных населенных пунктах появилась благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО "Ростелеком". В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. Также билайн значительно усилил свои позиции в Благовещенке, Тюменцево, Троицком, Целинном, Зональном и Поспелихе.

Напомним, недавно билайн рассказал, что 4G появился ещё в 19 небольших селах Алтайского края, где проживают порядка 9000 человек. В большинстве населенных пунктов на момент запуска билайн является единственным оператором связи. Благодаря запуску связи 4G местным жителям стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайн: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие.

Сегодня покрытие связью 4G билайн в Алтайском крае одно из самых больших в регионе. И мы продолжаем движение вперед — выходим в небольшие населенные пункты, численностью до 500 человек, где раньше связи не было. Наша связь приносит туда современные средства коммуникации, возможность в любой момент связаться с близкими, приятно провести время в интернете, решить множество вопросов, не покидая населенный пункт. Это помогает, в целом, повысить качество и безопасность жизни здесь, — комментирует итоги года директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Умная сеть билайна дает возможность оставаться на связи в разных ситуациях благодаря комплексу технологий. Так благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления. С помощью технологии VoWiFi можно звонить по мобильной сети через Wi-Fi, там, где есть помехи сигналу сотовой сети. А технология VoLTE улучшает качество передачи речи, создает эффект присутствия. Подробнее об этом читайте здесь.

* TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) — измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем.

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