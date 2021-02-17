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Экономика

В Алтайском крае будут искать золото и серебро

Департамент по недропользованию СФО объявил тендер на уточнение запасов драгоценных металлов на территории Алтайского края. Из федерального бюджета на поисковые работы будет потрачена внушительная сумма — 328 млн рублей.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Как пишет rostenter.info, геологические исследования должны проводится в Третьяковском и Змеиногорском районах. Площадь участков для ведения поиска драгметаллов — 167 кв. километров.

Главная цель работы потенциального подрядчика — к 2023 году оценить в Змеиногорском рудном районе запасы золота, серебра, цинка, свинца и меди на глубине до 500 метров.

Заодно победитель тендера должен дать геолого-экономическую оценку перспективности месторождений.

«Это необходимо для определения количества прогнозных ресурсов, принадлежащих государству», — отмечается в конкурсной документации.

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