В Алтайском крае будут выращивать картошку для чипсов Lay’s

Завод, по словам фермера, откроется в 2021 году. Мощность переработки — 95 тысяч тонн картофеля в год.
«Это очень много! К примеру, мое отнюдь не мелкое по овощеводческим меркам хозяйство получает в год 6 тысяч тонн, чтобы вы понимали, о каких объемах идет речь», — рассказал Платонов.
В договоре уже обозначена цена на продукцию в сентябре 2021 года — 12,50 за кг.
По его словам, он уже семь лет сотрудничает с компанией, производящей чипсы и уже успел понять, что требования у производителя к качеству картофеля очень жесткие.
«По климатическим условиям для выращивания подходит ряд зон Алтайского края и район Павлодара в Казахстане», — добавил он.