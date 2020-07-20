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Экономика

В Алтайском крае будут выращивать картошку для чипсов Lay’s

Андрей Платонов из Первомайского района заключил двухгодичный договор на поставку овощей для нового завода по производству чипсов Lay’s, сообщила «Алтайская нива».

Картофель
Картофель
ССО

Завод, по словам фермера, откроется в 2021 году. Мощность переработки — 95 тысяч тонн картофеля в год.

«Это очень много! К примеру, мое отнюдь не мелкое по овощеводческим меркам хозяйство получает в год 6 тысяч тонн, чтобы вы понимали, о каких объемах идет речь», — рассказал Платонов.

В договоре уже обозначена цена на продукцию в сентябре 2021 года — 12,50 за кг.

По его словам, он уже семь лет сотрудничает с компанией, производящей чипсы и уже успел понять, что требования у производителя к качеству картофеля очень жесткие.

«По климатическим условиям для выращивания подходит ряд зон Алтайского края и район Павлодара в Казахстане», — добавил он.

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