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Экономика

В Алтайском крае чаще всего занимают «до зарплаты»

Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов, где жители чаще всего прибегают к займам в микрофинансовых организациях, когда деньги нужны до зарплаты. Такой рейтинг опубликовал сайт bankir.ru.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

В этот же рейтинг другие попали регионы с самыми низкими показателями средней официальной зарплаты. Это Дагестан, Ивановская область, Чеченская Республика, Тамбовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Калмыкия, Псковская область и Республика Мордовия.

Средняя сумма займа, за которым обращаются жители этих регионов, составляет от 7,1 до около 8 тыс. рублей, что составляет примерно треть от зарплаты. Поскольку процентная ставка у таких организаций чрезвычайно высока, то вернуть долг люди стараются в течение двух недель. То есть при получении очередной зарплаты.

Стоит отметить, что микрофинансовые займы чрезвычайно востребованы не только у жителей провинций, но и в столичных городах. В Москве они составляют около 14% всех предоставляемых населению кредитов, а в Санкт-Петербурге — около 4,5%.

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