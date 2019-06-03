В Алтайском крае число миллионеров возросло в полтора раза

В Алтайском крае живет 5,4 тысяч миллионеров, показала декларационная кампания по итогам 2018 года. Число миллиардеров осталось прежним — доход свыше 1 млрд заявили три человека, сообщает региональное управление налоговой службы.

Декларации о доходах физлиц в налоговую по итогам 2018 года подали 81,4 тыс. человек. Они должны будут заплатить 248 млн рублей, что на 47% больше, чем годом ранее.

Сколько миллионеров?

В Алтайском крае:

5,4 тысяч человек , заявивших более 1 млн рублей дохода за год ( +46%), в том числе 5,1 тысяч — от 1 до 10 млн рублей,

заявивших более 1 млн рублей дохода за год +46%), в том числе 5,1 тысяч — от 1 до 10 млн рублей, 228 человек заявили доход от 10 до 100 млн рублей ( +11%),

+11%), 38 человек задекларировали доход более 100 млн рублей ( +65%),

+65%), 4 человека — свыше 500 млн рублей ( +67%),

+67%), 3 человека — более 1 млрд рублей ( как и в прошлом году).

В налоговой altapress.ru уточнили: сфера деятельности миллиардеров — молочная и мясная отрасли края.

В тройке миллиардеров двое сохранили свои позиции с прошлого года. Один из них заявил доход в 2 млрд рублей. Третий — новенький в их компании. Раскрывать фамилии этих людей налоговая не имеет права.

Вычеты выросли на треть

Правом на социальные налоговые вычеты (образование, лечение и др.) воспользовались 14,2 тыс. налогоплательщиков (+16%).

В связи с покупкой или строительством жилья — 50 тыс. человек.

В связи с уплатой процентов по кредитам и займам — 12 тыс. жителей.

Инвестиционные налоговые вычеты — 508 человек.

Общая сумма вычетов, которые получат граждане из бюджета составит 2,263 млрд рублей, это на 32% больше, чем годом ранее.

Заплатить налог, рассчитанный по декларации необходимо до 15 июля 2019 года.