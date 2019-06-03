В Алтайском крае число миллионеров возросло в полтора раза

Декларации о доходах физлиц в налоговую по итогам 2018 года подали 81,4 тыс. человек. Они должны будут заплатить 248 млн рублей, что на 47% больше, чем годом ранее.
Сколько миллионеров?
В Алтайском крае:
- 5,4 тысяч человек, заявивших более 1 млн рублей дохода за год (+46%), в том числе 5,1 тысяч — от 1 до 10 млн рублей,
- 228 человек заявили доход от 10 до 100 млн рублей (+11%),
- 38 человек задекларировали доход более 100 млн рублей (+65%),
- 4 человека — свыше 500 млн рублей (+67%),
- 3 человека — более 1 млрд рублей (как и в прошлом году).
В налоговой altapress.ru уточнили: сфера деятельности миллиардеров — молочная и мясная отрасли края.
В тройке миллиардеров двое сохранили свои позиции с прошлого года. Один из них заявил доход в 2 млрд рублей. Третий — новенький в их компании. Раскрывать фамилии этих людей налоговая не имеет права.
Вычеты выросли на треть
Правом на социальные налоговые вычеты (образование, лечение и др.) воспользовались 14,2 тыс. налогоплательщиков (+16%).
В связи с покупкой или строительством жилья — 50 тыс. человек.
В связи с уплатой процентов по кредитам и займам — 12 тыс. жителей.
Инвестиционные налоговые вычеты — 508 человек.
Общая сумма вычетов, которые получат граждане из бюджета составит 2,263 млрд рублей, это на 32% больше, чем годом ранее.
Заплатить налог, рассчитанный по декларации необходимо до 15 июля 2019 года.