На Алтае из-за баснословных долгов в 11 млрд рублей все-таки продадут крупнейший свинокомплекс

С 13 апреля начался прием заявок на торги по имуществу крупнейшего в крае свинокомплекса «Алтаймясопром». Почти три года понадобилось конкурсному управляющему, чтобы урегулировать все вопросы с кредитором и все-таки начать продажу актива.

Известно, что начальная стоимость имущественного комплекса, который будет выставлен единым лотом, составит 3,22 млрд рублей. Шаг аукциона составит 5%.

22 мая станет последним днем, когда у потенциальных покупателей будет возможность заявиться на торги. Через шесть дней после этого объявят итоги.

В состав лота вошли здания для содержания свиней и откорма поросят, право аренды четырех участков сельхозземель и другое недвижимое и движимое имущество, заложенное во «Внешэкономбанке».

Кроме него, в лот вошло имущество, свободное от обременений, в том числе и 57,8 тыс. свиней нескольких пород (ландрас, алтайская мясная, крупная белая, гибриды), рыночная стоимость которых составляет 552 млн рублей.

Как проходило банкротство

Крупнейший в Алтайском крае свиноводческий комплекс строила компания «Алтаймясопром».

«Алтаймясопром», Тальменский район. tal-alt.ru

В феврале 2018 года она признана банкротом, реестр требований кредиторов включена сумма 11,1 млрд рублей, основной кредитор — «Внешэкономбанк». Финансовому учреждению свинокомплекс должен 8,49 млрд.

В январе 2019 года у предприятия появился новый арендатор — компания «Митпром». Местные власти сообщали, что с ее приходом на свинокомплексе увеличилось поголовье, был достроен комбикормовый завод, разрешилась ситуация с выплатой заработной платы, которая стала стабильной.

В конце прошлого года администрация Тальменского района даже обратился к председателю Арбитражного суда с просьбой не расторгать договор аренды с «Митпромом». Хотя кредиторы настаивали именно на этом.