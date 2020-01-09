В Алтайском крае из-за убытков закрывается крупнейшая турплощадка

Комплекс «Сибирское подворье» в Алтайском крае больше не будет принимать туристов. Об этом сообщила пресс-служба АО «Курорт Белокуриха».

На фестивале "Сибирская масленица" 9 марта 1019 года.

Акционерное общество «Алтайские луга», куда входит «Сибирское подворье», с 10 января перестает оказывать туристические услуги. Вход на территорию площадки станет возможным только для сотрудников предприятия.

12 лет холдинг «Курорт Белокуриха» вкладывал в развитие и содержание площадки силы и средства — всего порядка 700 млн рублей.

На первоначальном этапе «Сибирское подворье» было востребовано и у правительства, и у бизнеса. Там проходили многие масштабные мероприятия регионального, межрегионального и международного уровня.

Последние годы площадка работала в «минус».

«Последние четыре года убытки комплекса достигли абсолютного максимума — 80 миллионов рублей в год. Разумеется, мы искали различные пути, чтобы сохранить туристическое направление: снижали стоимость входного билета, оптимизировали расходы. Однако к удовлетворительным экономическим результатам так и не пришли, — прокомментировала пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

Окончательному решению о закрытии площадки для туристов способствовал рост интереса к «Белокурихе-2».

В начале января совет директоров холдинга утвердил программу преобразования «Сибирского подворья» в производственное подразделение АО «Алтайские луга».

На сегодняшний день здесь работают две индюшиные фермы, грибная ферма. Намечается реконструкция одного из павильонов под круглогодичную теплицу, добавили в пресс-службе.

Частный ипподром «Алтай» продолжит работу как обычно.

«Что касается масштабных краевых мероприятий: в 2020 году «Курорт Белокуриха» выполнит взятые обязательства, а на перспективу перенесет основные силы и фонды на строящийся курорт, который к 2021 году сможет принимать различные мероприятия», — пояснила пресс-секретарь.

Что такое «Сибирское подворье»

Туристско-развлекательный комплекс «Сибирское подворье» находится в десяти километрах от курорта Белокуриха. Его площадь — 5 тысяч кв.м.

На территории комплекса проходили такие мероприятия как «АлтайтурАлтайкурорт», «АТР», «ШОС», «Сибирская масленица», «Золото Алтая», «Алтайфест».

«Сибирское подворье» — победитель национальной премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшая площадка событийного туризма».