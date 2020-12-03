В Алтайском крае кардинально поменяли систему ковидных выплат медицинским работникам

Выплаты сотрудникам медучреждений Алтайского края, которые работают с больными COVID-19, теперь не будут зависеть от средней заработной платы по региону и вообще перестанут быть частью зарплаты. Кроме того, теперь к выплатам не будет иметь отношения минздрав, их станет начислять Фонд социального страхования.

С марта по октябрь включительно медработникам выплачивали «прибавку» на основании двух документов: постановление правительства № 415 от 2.04. 2020 и № 484 от 12.04. 2020.

По первому документу, выплаты зависели от количества отработанного времени и от экономической ситуации в регионе. По второму шли фиксированные доплаты, рассказал заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

Эти выплаты были частью зарплаты и, стало быть, существенно повлияли на сумму отпускных.

Учитывая эту дополнительную нагрузку правительство выделило дополнительные средства в размере 36 млн рублей. С марта по октябрь на выплаты потратили 2 млрд 79,4 млн рублей.

Врач в больнице. Медицина. CC0

Теперь оба постановления утратили силу, и все ковидные выплаты будет регламентировать постановление № 1762, вступившее в силу 1 ноября.

Принципиальное отличие в том, что ранее все выплаты были частью заработной платы и шли через министерство здравоохранения медуреждениям и далее работникам. Теперь такое «поощрение» называется «специальной социальной выплатой» (ССВ) и будет проходить через региональный Фонд социального страхования.

ССВ не облагается налогом на доходы физических лиц, выплачивается с учетом районного коэффициента и не учитывается при подсчете средней зарплаты. По времени оно также не будет привязано к зарплатным срокам.

Сумма выплат составит от 600 до 3380 рублей за одну нормативную смену в зависимости от квалификации персонала (старший, средний или младший) и условия труда (место работы).

Хирург. Врач. unsplash.com

Под нормативной сменой при этом понимается 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю. Поскольку рабочее время не может превышать 40 часов в неделю, оплачиваемая смена составит 8 часов.

Выплачивать деньги будут ежемесячно, рассказала управляющий региональным отделением ФСС Татьяна Петрова. Для этого министерство здравоохранения передает в ФСС список организаций, где сотрудникам положены выплаты за месяц. Таковых в крае на сегодняшний 223. Сюда входят и частные клиники, работающие с ковидными больными.

Затем каждая медорганизация в течение 10 дней подает в ФСС реестр работников с указанием количества отработанного времени за месяц. У ФСС есть семь рабочих дней на проверку реестра и выплату положенных денег.

В декабре произведут выплату за ноябрь. И тогда же дадут деньги за декабрь — это специально оговорено в постановлении. То есть медработники получат две выплаты.

Теперь при начислениях будет учитываться совместительство — медработники будут получать больше. По оценкам специалистов, по новому постановлению выплаты не только не снизятся, но и станут больше.