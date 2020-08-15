В Алтайском крае мелькомбинат не платил зарплату пять месяцев и попал под уголовное дело

Акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат», структура которого работала в Алтайском крае, с января по май 2020 года не платила зарплату 84 работникам, сообщили в Генпрокуратуре. Заставить ее выполнять обязательства перед персоналом удалось прокуратуре Бийска.