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Экономика

В Алтайском крае мелькомбинат не платил зарплату пять месяцев и попал под уголовное дело

Акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат», структура которого работала в Алтайском крае, с января по май 2020 года не платила зарплату 84 работникам, сообщили в Генпрокуратуре. Заставить ее выполнять обязательства перед персоналом удалось прокуратуре Бийска.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Филиал «Новосибирского мелькомбината» в Бийске задолжал работникам более 3,8 млн рублей.

Прокурор Бийска возбудил два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) в отношении управляющей компании — АО «Сила Сибири». Кроме того, руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

В результате принятых мер реагирования работникам зерноперерабатывающей компании выплачена задолженность по заработной плате, рассказали в Генпрокуратуре РФ.

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