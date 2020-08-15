В Алтайском крае мелькомбинат не платил зарплату пять месяцев и попал под уголовное дело

Филиал «Новосибирского мелькомбината» в Бийске задолжал работникам более 3,8 млн рублей.
Прокурор Бийска возбудил два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) в отношении управляющей компании — АО «Сила Сибири». Кроме того, руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).
В результате принятых мер реагирования работникам зерноперерабатывающей компании выплачена задолженность по заработной плате, рассказали в Генпрокуратуре РФ.