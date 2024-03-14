В Алтайском крае могут увеличить посевы сельхозкультур для арабов, индусов и китайцев

Весной 2024 года в Алтайском крае могут расширить посевные площади под зернобобовыми культурами. Речь, прежде всего, идет о горохе, чечевице и нуте. Все три хорошо востребованы на экспорт. Так, по производству и вывозу чечевицы регион уверенно держит лидерство в стране.

О перспективах зернобобовых культур в Алтайском крае 14 марта на конференции компании «АСМ-Алтай» рассказывал председатель «Агросоюза» Александр Чеботаев. По его словам, с увеличением экспортных возможностей еще в 2023 году расширились посевы гороха до 150 тыс. га.

«Они и сейчас будут увеличиваться. Весь Ближний Восток, в том числе и Индия, заинтересованы в этой культуре. Перспективы здесь есть. Думаю, что в региональной структуре посевных площадей 200 тыс. га гороха будут вполне уместны», — считает эксперт.

Настоящими драйверами экспорта в прошлом году стали чечевица и нут. Площади посевов чечевицы в Алтайском крае уже превышают 130 тыс. га. В нынешнем году этот показатель может увеличиться еще на 15-20 тыс. га.

Горох. Овощи СС0

Посевы нута, который отгружается преимущественно в Иран, в 2023 году увеличились на 50% и будут расти дальше, считают в «Агросоюзе».

Кто покупает алтайскую продукцию

В 2023 году помимо привычных уже импортеров — Турции, Ирана, Армении и Узбекистана, алтайскую чечевицу стали покупать Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Индия.

Кстати, благодаря отгрузке 2,1 тыс. тонн чечевицы в Индию экспорт продукции АПК из Алтайского края в эту страну возрос сразу в 3,8 раза. Качество местной продукции принимается зарубежными покупателями за эталон.

Александр Чеботаев. Дмитрий Лямзин

"Для нас рынок Индии стал бы гораздо доступнее, если бы не размер пошлины. Подвинь государство пошлину на тысячу рублей, и можно открыть столько экспортных рынков, что не снилось. Особенно это касается нишевых зернобобовых культур. Растительный белок - преобладающая еда для большинства стран южнее нас", — рассказал Александр Чеботаев.

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