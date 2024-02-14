Китайский щелк. Производитель семечек "Джинн" задумал бизнес на Алтае, чтобы баловать иностранных товарищей

Челябинская компания "Смарт", один из основных производителей семечек в России (ТМ "Джинн"), намерена основательно осесть в Алтайском крае. Инвестор уже выкупил крупное сельхозпредприятие и на его базе планирует начать большую стройку. В настоящий момент уже известно о намерениях компании возвести комплекс для хранения, сушки и подработки сырья.

Местом притяжения для инвестора стал Кулундинский район. В конце прошлого года "Смарт" выкупил здесь сельхозпредприятие, которое ранее принадлежало другому семечкового гиганту - алтайской компании "Вэлкен".

Хозяйство находится в поселке Октябрьский и располагает 16 тыс. га пашни, которые и планируется обрабатывать. Для этого новый хозяин уже вложил в покупку сельхозтехники под предстоящую посевную более 300 млн рублей, поднял заработную плату сотрудникам.

Какие есть планы

12 февраля представители компании "Смарт" провели встречу с губернатором Виктором Томенко и заявили о своем желании повторить "небольшое китайское чудо".

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Речь идет о выращивании в Кулундинском районе особых полосатых семечек. Продукт хорошо востребован в Китае. Есть у инвестора экспортные контракты по поставке такой семечки в Дубай.

При этом выращиванием "полосатиков" по-крупному в России практически никто не занимается. В планах на ближайшие годы у "Смарта" заготавливать порядка 20-25 тыс. тонн подобной семечки на Алтае.

Кулундинскую степь для этого они выбрали не случайно. Как рассказал altapress.ru глава администрации района Сергей Балухин, местный климат и почва хорошо подходят для выращивания подобной культуры. Опыты уже проведены.

Поле подсолнечника. Pixabay.com.

"Представители компании сделали выводы, что даже в условиях нашей степи, когда летом по четыре месяца нет дождей, можно получать должный урожай, если провести хотя бы один полив. Вопрос мелиорации стоит на повестке дня", - отметил Балухин.

Также он не исключил, что инвестор будет и дальше расширять свои земельные угодья.

Что будут строить

В настоящий момент проект нового производства находится в разработке. Вероятнее всего, его подробности будут известны весной.

Цех по фасовке семечек. Дмитрий Лямзин

Пока речь идет об создании полноценного очистительно-колибровочного комплекса с возможностью приемки, сушки и подработки сырья.

Для его хранения предполагается возведение элеватора. Дмитрий Беляев, руководитель компании "Комплекс Агро", выпускающей подобное оборудование в Алтайском крае, подтвердил altapress.ru свои намерения участвовать в данном проекте.

Как складывается сотрудничество

Более 15 лет "Смарт" закупал на Алтае кондитерскую семечку, ежегодно около 5 тыс. тонн. Но в прошлом году не срослось. Руководители местных сельхозпредприятий рассказывали, что представителей компании не устроило качество сырья.

Отто Гросс. Анна Зайкова

Отто Гросс, генеральный директор сельхозпредприятия "Степное", пояснял altapress.ru, что у семечки отмечалось пожелтевшее и потемневшее ядро, неприятное горькое послевкусие. Кроме того, крупному закупщику из Челябинской области не понравилось отсутствие блеска лузги алтайской семечки.

Качество семечки в Алтайском крае в 2023 году снизилось из-за погодных условий осенью. Так, в Кулунде с августа и до середины октября выпало до 400 мм осадков. Для здешних мест это почти в два раза больше годовой нормы.

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