В Алтайском крае на 30% выросло число граждан-банкротов

По данным на 1 января 2018 года, в крае в процедурах банкротства находились 313 человек. К 1 июля их число выросло до 408 (+30,4%).
В ведомстве отметили, что сами налоговики редко инициируют банкротство физлиц — в этом году ФНС подала всего шесть заявлений. В основном процедуру запускают третьи лица, перед которыми у физических лиц есть долги, либо сами граждане.
Ирина Ефименко,
начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Алтайскому краю.
Признание банкротом — это возможный способ сбросить с себя долговое бремя и вновь «встать на ноги» Соответствующее решение суда прекращает взыскания с гражданина, прекращает начисление неустоек, процентов и других финансовых санкций по его обязательствам, а сроки исполнения обязательств считаются наступившими.