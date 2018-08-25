В Алтайском крае на 30% выросло число граждан-банкротов

За первые 6 месяцев 2018 года число жителей Алтайского края, находящихся в процедурах банкротства, выросло на треть. Об этом сообщает краевое управление ФНС России.

По данным на 1 января 2018 года, в крае в процедурах банкротства находились 313 человек. К 1 июля их число выросло до 408 (+30,4%).

В ведомстве отметили, что сами налоговики редко инициируют банкротство физлиц — в этом году ФНС подала всего шесть заявлений. В основном процедуру запускают третьи лица, перед которыми у физических лиц есть долги, либо сами граждане.

Ирина Ефименко,

начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Алтайскому краю.

Признание банкротом — это возможный способ сбросить с себя долговое бремя и вновь «встать на ноги» Соответствующее решение суда прекращает взыскания с гражданина, прекращает начисление неустоек, процентов и других финансовых санкций по его обязательствам, а сроки исполнения обязательств считаются наступившими.