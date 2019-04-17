В Алтайском крае начинает движение автопоезд «Мой бизнес».

По результатам встреч с предпринимателями края в Алтайском фонде развития малого и среднего предпринимательства будут разработаны адресные карты развития бизнеса и предложены инструменты господдержки наиболее адекватно отвечающие запросам предпринимателей.
В ходе встреч предприниматели также смогут получить информацию о финансовых инструментах поддержки бизнеса, программах льготного кредитования и субсидирования, узнают о бесплатных образовательных программах для себя и своих сотрудников, о возможностях расширения рынка сбыта собственной продукции, а также об условиях выхода на международные рынки. Специалисты Фонда МСП готовы ответить на вопросы по микрокредитованию, налогообложению, сельхозкооперации, изменению требований по маркировке продукции и т.д.
Напомним, что Фонд учрежден управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, является некоммерческой организацией. Услуги фонда бесплатны.
- 24 апреля специалисты будут работать в с. Шелаболиха (встреча в 10.00 в зале администрации) и с. Тюменцево (встреча в 15.00 в зале администрации).
- 25 апреля — в с. Крутиха (встреча в 10.00 в зале администрации) и с. Панкрушиха (встреча в 15.00 в зале администрации).
Мероприятие открытое, носит исключительно практическую направленность, не имеет отношения к политическим течениям и партиям. Приглашаются предприниматели вне зависимости от типа и размаха бизнеса".- отметил директор Алтайского фонда развития млаого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.
Более подробную информацию можно получить по тел. 8−800−222−8322, а также в районных информационно-консультационных центрах «Мой бизнес».
Обратите внимание: в случае, если вы готовы прийти на встречу и ваш вопрос требует особой проработки, рекомендуем предварительно направить его специалистам Фонда посредством сайта мойбизнес22.рф.
- Апрель 2019 — Каменской управленческий округ.
- Май 2019 — Заринский управленческий округ.
- Июнь 2019 — Рубцовский управленческий округ.
- Июль 2019 — Бийский управленческий округ.
- Август 2019 — Славгородский управленческий округ.
- Сентябрь 2019 — Алейский управленческий округ.
- Октябрь 2019 — Барнаульский управленческий округ.
Справка
Некоммерческая организация Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства — координатор всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края, реализующий сервисную модель предоставления услуг для предпринимателей. В арсенале Фонда сегодня более 250 услуг, позволяющих решить практически любой бизнес-кейс от открытия бизнеса до его диверсификации и вывода на международный рынок.
Основой в реализации сервисной модели стало создание и обеспечение функционирования краевого Центра «Мой бизнес», объединившего на своей площадке ряд инфраструктурных объектов, включая центр поддержки предпринимательства, гарантийную организацию, центр поддержки экспорта, бизнес-инкубирования, инноваций социальной сферы, а также центр компетенций в сфере сельхозкооперации и фонд микрозаймов.
«Мой бизнес» включает консолидацию и агрегацию услуг как в off-line, так и в on-line формате. Обратившийся в Центр предприниматель работает с одним специалистом, который сопровождает его до момента разрешения вопроса, предоставляя ему в том числе и пост-сервис в виде информирования о новых продуктах и услугах. Кроме того, адресно формируется кейс по конкретной ситуации на основе прогноза развития бизнеса клиента и его потребностей. Это позволяет прогнозировать последующие обращения предпринимателя, оперативно подбирать ему подходящие продукты, нивелировать кризисные ситуации.