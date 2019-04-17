С 24 апреля в течение 7 месяцев специалисты Центра «Мой бизнес» (Алтайский фонд МСП) будут посещать районы Алтайского края и проводить встречи с представителями бизнес-сообщества районов для того, чтобы получить от них обратную связь о действующих мерах государственной поддержки бизнеса, узнать как на самом деле работают те или иные механизмы, насколько они эффективны и чего на самом деле не хватает бизнесу края.

По результатам встреч с предпринимателями края в Алтайском фонде развития малого и среднего предпринимательства будут разработаны адресные карты развития бизнеса и предложены инструменты господдержки наиболее адекватно отвечающие запросам предпринимателей.

В ходе встреч предприниматели также смогут получить информацию о финансовых инструментах поддержки бизнеса, программах льготного кредитования и субсидирования, узнают о бесплатных образовательных программах для себя и своих сотрудников, о возможностях расширения рынка сбыта собственной продукции, а также об условиях выхода на международные рынки. Специалисты Фонда МСП готовы ответить на вопросы по микрокредитованию, налогообложению, сельхозкооперации, изменению требований по маркировке продукции и т.д.

В Алтайском крае начинает движение автопоезд «Мой бизнес». Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

Напомним, что Фонд учрежден управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, является некоммерческой организацией. Услуги фонда бесплатны.

24 апреля специалисты будут работать в с. Шелаболиха (встреча в 10.00 в зале администрации) и с. Тюменцево ( встреча в 15.00 в зале администрации).

специалисты будут работать в (встреча в 10.00 в зале администрации) и с. Тюменцево встреча в 15.00 в зале администрации). 25 апреля — в с. Крутиха (встреча в 10.00 в зале администрации) и с. Панкрушиха ( встреча в 15.00 в зале администрации).

Мероприятие открытое, носит исключительно практическую направленность, не имеет отношения к политическим течениям и партиям. Приглашаются предприниматели вне зависимости от типа и размаха бизнеса".- отметил директор Алтайского фонда развития млаого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Более подробную информацию можно получить по тел. 8−800−222−8322, а также в районных информационно-консультационных центрах «Мой бизнес».

Обратите внимание: в случае, если вы готовы прийти на встречу и ваш вопрос требует особой проработки, рекомендуем предварительно направить его специалистам Фонда посредством сайта мойбизнес22.рф.

Апрель 2019 — Каменской управленческий округ.

Май 2019 — Заринский управленческий округ.

Июнь 2019 — Рубцовский управленческий округ.

Июль 2019 — Бийский управленческий округ.

Август 2019 — Славгородский управленческий округ.

Сентябрь 2019 — Алейский управленческий округ.

Октябрь 2019 — Барнаульский управленческий округ.

В Алтайском крае начинает движение автопоезд «Мой бизнес». Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

Справка

Некоммерческая организация Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства — координатор всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края, реализующий сервисную модель предоставления услуг для предпринимателей. В арсенале Фонда сегодня более 250 услуг, позволяющих решить практически любой бизнес-кейс от открытия бизнеса до его диверсификации и вывода на международный рынок.

Основой в реализации сервисной модели стало создание и обеспечение функционирования краевого Центра «Мой бизнес», объединившего на своей площадке ряд инфраструктурных объектов, включая центр поддержки предпринимательства, гарантийную организацию, центр поддержки экспорта, бизнес-инкубирования, инноваций социальной сферы, а также центр компетенций в сфере сельхозкооперации и фонд микрозаймов.

«Мой бизнес» включает консолидацию и агрегацию услуг как в off-line, так и в on-line формате. Обратившийся в Центр предприниматель работает с одним специалистом, который сопровождает его до момента разрешения вопроса, предоставляя ему в том числе и пост-сервис в виде информирования о новых продуктах и услугах. Кроме того, адресно формируется кейс по конкретной ситуации на основе прогноза развития бизнеса клиента и его потребностей. Это позволяет прогнозировать последующие обращения предпринимателя, оперативно подбирать ему подходящие продукты, нивелировать кризисные ситуации.