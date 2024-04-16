В Алтайском крае наконец-то улучшилась ситуация с кадрами в промышленности. При чем тут зарплата

Чем отличилась наша промышленность в 2023 году, какие регионы мы обогнали и от каких отстали, рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Особенно он коснулся ситуации с кадрами.

Второе место в СФО

В минпромэнерго сообщили, что промышленность края за 2023 год произвела на 5,8% больше продукции, чем в 2022-м.

В целом по России показатели также увеличились — на 3,5%. В Сибири же произошло снижение на 1,4%.

Среди регионов СФО по темпам развития промышленности Алтайский край на втором месте после Новосибирской области.

Как отметил руководитель минпромэнерго, наиболее эффективными в прошедшем году оказались области производства автокомпонентов (прирост 46%), производства котельного оборудования и продукции ОПК (прирост 20%), вагоностроения (прирост 13,9%) и кокса (прирост 11,6%).

Долгожданный прирост

В ведомстве обозначили новые тенденции на рынке труда. Впервые с 2018 года численность сотрудников в обрабатывающих производствах начала расти. На начало 2024 года в этой отрасли работают почти на 2 тыс. человек больше, чем в аналогичном периоде 2023-го (прирост практически 2%). Сейчас общая численность работников превысила 92 тыс. человек.

Больше всего людей пришло в производство автокомпонентов (853 человека). На 519 работников стало больше в производстве машин и оборудования. На 421 — в транспортном машиностроении.

Достойные зарплаты

Вячеслав Химочка подчеркнул, что приток кадров был обеспечен, в первую очередь, за счет роста оплаты труда.

Максимальный прирост ведомство зафиксировало в отрасли производства одежды и выпуска готовых металлических изделий — зарплаты здесь стали выше на 41%.

Промзона. Центр Барнаула. Производство. Анна Зайкова

В обрабатывающих отраслях средняя зарплата увеличилась на 24,5% и превысила 51 тыс. руб. В производстве автокомпонентов и вагоностроении — на 31%. В добыче полезных ископаемых оплата труда выросла на 20,5% (до 78 тыс. руб.), в энергетике — более чем на 18% (до 53 тыс. руб.).

Инвестиционные обороты

В последние годы ряд крупных промышленных предприятий края, используя средства господдержки, завершает или завершил реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение производственных мощностей. И обороты инвестиций тоже увеличились в уходящем году.

«Несмотря на рост заработных плат и, соответственно, издержек предприятий, они увеличили инвестиционную активность в 2023 году, — рассказал Вячеслав Химочка. — Объем инвестиций в основной капитал по курируемым министерством отраслям по итогам 2023 года увеличился в действующих ценах на 86% по сравнению с 2022 годом. Предприятия вложили более 28 млрд рублей».

Крупные проекты

В рамках программы импортозамещения завод «Барнаул РТИ» в декабре 2023 года запустил новую линию изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин. Сейчас предприятие постепенно выходит на плановые производственные мощности. Спектр применения продукции весьма широк: она может использоваться как составная часть при выпуске рукавов высокого давления, спасательного оборудования, мягких контейнеров для транспортировки грузов, различных деталей для автомобилей, трамваев и троллейбусов, а также костюмов химической защиты.

Барнаульский завод РТИ открыл новый каландровый цех. Анна Зайкова.

Алтайский завод прецизионных изделий реализует проект на 1,5 млрд руб. Предприятие расширяет выпуск современных топливных систем, получив заем 1,2 млрд. руб. из федерального Фонда развития промышленности.

Крупный проект по комплексной модернизации Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая» планируют завершить в 2024 году. Сейчас реализуют первый этап, его стоимость — порядка 10 млрд руб. Предприятие увеличивает объемы производства, а также запускает изготовление специальных тканей для рабочих костюмов. В зависимости от требований заказчиков материал будут наделять разными характеристиками, такими как: масло-, нефте- и водоотталкивающие свойства, защита от огня и статического напряжения и даже антибактериальная защита.

Несколько проектов реализует Барнаульский завод АТИ, выпускающий современные промышленные уплотнительные и прокладочные материалы.

«Благодаря стабильной работе предприятий промышленности и энергетики в 2023 году, а также их активной инвестиционной деятельности, был создан задел для развития и на 2024 год. За первые два месяца этого года промышленность показала прирост на 8,6%», — отметил Вячеслав Химочка.

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