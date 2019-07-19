В Алтайском крае предприниматели купили и зарегистрировали более 45 тысяч онлайн-касс

В Алтайском крае новую контрольно-кассовую технику (ККТ), работающую в режиме «онлайн», поставили на учет 96,9% налогоплательщиков, обязанных применять ее с 1 июля 2019 года. Об этом 18 июля сообщил руководитель региональной налоговой службы Юрий Куриленко на встрече налоговиков с представителями бизнеса.

Всего в крае на данный момент зарегистрировано свыше 45 тыс единиц новой ККТ. Это значительно больше, чем было до 1 июля. До перехода на новый порядок применения ККТ на учете в крае состояло 8,4 тыс. налогоплательщиков, которые зарегистрировали 18,9 тыс. единиц кассовой техники старого образца. Юрий Куриленко подчеркнул, что тенденция обновления ККТ наблюдается по всей России. К началу июля более 1,14 млн налогоплательщиков зарегистрировали почти 2,4 млн онлайн-касс нового поколения, что практически вдвое превысило дореформенные показатели.

Кто должен применять ККТ с 1 июля текущего года?

Контрольно-кассовую технику с 1 июля 2019 года обязаны применять:

— организации и индивидуальные предприниматели на любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;

— индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников;

— индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;

— организации и индивидуальные предприниматели при продаже в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.

Как быть водителям автобусов?

Особое внимание на встрече налоговиков и предпринимателей уделялось применению новой ККТ в транспортной отрасли.

«В целях сокращения теневого оборота денежных средств обязанность применять ККТ распространяется сегодня на водителей и кондукторов. То есть, в каждом транспортном средстве, в котором реализуются билеты кондуктором либо водителем, должен стоять кассовый аппарат.», — заявил Юрий Куриленко.

Вместе с тем для транспортной отрасли законодатели предусмотрели ряд корректировок. Во-первых, перевозчики имеют право зарегистрировать один кассовый аппарат, к примеру, на автобусный парк и иметь «облачную» кассу. Во-вторых, им предоставлено право не печатать кассовый чек, а отображать его на дисплее валидатора либо терминала водителя в виде QR-кода, по которому пассажир при желании сможет получить чек на свой телефон;

Как отметил Юрий Куриленко, данные факторы в значительной степени будут способствовать «минимизации работы водителя с кассой в условиях пассажиропотока, также снизят издержки на её установку».

Кроме того, для владельцев транспортных средств до 1 июля 2020 года предусмотрен бесштрафной период. Это время отводится для того, чтобы перевозчики имели возможность доработать программные продукты и провести техническое переоснащение.

Кто еще может получить отсрочку?

Отсрочка по применению ККТ до 1 июля 2021 года предоставлена предпринимателям, не имеющим наемных работников, при реализации товаров собственного производства, а также при выполнении работ или оказании услуг в режиме «самозанятых».

Юрий Куриленко,

начальник краевой налоговой службы:

Отсрочка предоставляется для того, чтобы у индивидуальных предпринимателей, подпадающих под критерии плательщика налога на профессиональный доход, была возможность попробовать себя в режиме самозанятого лица. Чтобы они смогли протестировать, оценить и, возможно, перейти именно на этот режим, который, помимо прочего, не требует приобретения ККТ.

Кто освобождается от применения ККТ?

ККТ не применяется в отдаленных и труднодоступных местностях Алтайского края, полный перечень указан в постановлении правительства от 26.12.2017 № 479.

Кроме того, в режиме без передачи данных может работать новая ККТ, расположенная в местностях, перечень которых определен постановлением правительства Алтайского края от 16.02.2017 № 54.

Зачем нужны онлайн-кассы?

Государству — сократить объем «теневого» оборота наличных денежных средств, а также увеличить рост поступлений в бюджеты всех уровней без повышения налоговой нагрузки.

Бизнесу — упрощение налоговой отчетности, минимизация документооборота, а также практически полное отсутствие проверок.

Потребители смогут через специальное приложение сохранять все чеки в электронном виде, контролировать действия продавца по расчету.

Роман Покатилов